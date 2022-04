Rafa Mir se muerde la lengua: "Este gol, el del Rayo... prefiero no hablar"

El delantero del Sevilla FC señala a los árbitros y a unas decisiones "que no son muy justas últimamente"

"Este gol, igual que el del Rayo... Todas las jugadas son muy justas. Hoy es un movimiento, yo mido 1,90 y le pego, pero no tengo intención de hacer falta. (...) Llevo ya unas del VAR y prefiero no hablar del tema". Rafa Mir, autor del gol que ponía de nuevo en ventaja al Sevilla Fc en la prolongación, se acordaba del tanto que le habían anulado previamente y que a punto estuvo de costarle dos puntos a su equipo.

El delantero murciano destacó que "sumar de a tres es importante" después de un partido que "se ha complicado por las decisiones de los colegiados, que no son justas ultimamente". Aunque se mordía la lengua, su enfado era monumental. Su gol anulado fue algo de lo que también se quejaron a posteriores tanto sus compañeros Ocampos y el Papu como el propio Lopetegui.

El murciano admite que, a partir de que le anulan el gol, "el partido se complica", si bien, tras el empate a dos del Granada, los sevillistas han "sacado personalidad". "No está siendo fácil porque es el último tramo, pero hemos demostrado que vamos a dar guerra", continuaba el delantero del Sevilla, quien manda un aviso a los tres poderosos: "Estamos ahí. Estaba claro que íbamos a pelear hasta el final. No sé qué pasará, no tengo una bola mágica, pero que tengan seguro los sevillistas que vamos a pelear hasta el final", agregaba,