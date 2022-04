Corona sueña con "hacerle un gol al Madrid", ve bien al Sevilla y manda un mensaje a la afición

El internacional mexicano sabe que el Sánchez-Pizjuán puede ser decisivo en el Sevilla-Real Madrid del domingo

Tecatito Corona se estrenó como sevillista en un derbi, venció al Betis ya siendo protagonista, sufrió en Barcelona las injusticias arbitrales y la magia de Pedri, y ahora tendrá la posibilidad otro de esos partidos por los que fichó por el Sevilla FC. Ante el Real Madrid cumplirá otro de esos sueños por los que vino a Europa.

"Es un partido que desde niño quieres jugar y tenerlo a unos días es muy bonito. Espero que sea bonito para todos", aseguraba a los medios del club sevillista el internacional mexicano, uno de los futbolistas más mediáticos en Máxico, donde siempre están muy atentos a todo lo que suceda en el Real Madrid desde la época en que allí jugaba Hugo Sánchez. Tal vez por eso, el Tecatito le tiene especiales ganas a este encuentro: "Hablé con un amigo y le dije que me estoy imaginando hacer el domingo mi primer gol con el Sevilla", añadía antes de mandarle un mensaje a la afición: "Mi primer partido fue un derbi y me he dado cuenta de que la afición aquí pesa mucho. Ojalá podamos regalarle un bonito partido".

El equipo blanco llegará después de haber perdido ante el Chelsea, muy cansado tras 120 minutos, pero con la adrenalina por las nubes y la euforia de estar un año más en semifinales de Champions. Y enfrente se enfrente se va a encontrar a un Sevilla FC que, por primera vez, está teniendo tiempo para preparar los partidos en toda la temporada y que, gracias también a ello, está recuperando jugadores. Sólo le faltaba sumar un resultado positivo para ganar en confianza y eso lo logró el pasado viernes ante el Granada.

Tal vez eso hace que su moral haya crecido y que lleguen a este encuentro convencidos que puede ganarle al líder de LaLiga. "El equipo llega muy bien. Siempre le da la vuelta e intenta ser mejor. Es lo que vamos a intentar este domingo. Contra el Real Madrid hay que estar muy concentrados porque en cualquier momento te pueden hacer algo. Es un partido para sacar todas las cualidades de uno", aseguraba Corona.

En este sentido, el internacional méxica aseguraba que la plantilla está muy concienciada de la importancia del duelo y que lo está preparando a conciencia. "Para lo que representa un partido como éste, la semana va muy bien. Es un partido especial y estoy viviendo estos días intensamente", añadía.

El duelo no sólo va a ser importante para él por lo que hay en juego sino como escaparate de cara a los millones de fans que tiene en México, donde verán este encuentro. "Es un buen escenario para disfrutar del fútbol. En México lo va a ver mucha gente porque son dos equipos grandes y estamos ya en las jornadas finales", señalaba.