Monchi reconoce cuatro cambios por problemas físicos e ironiza con la polémica: "Mojaros vosotros"

El director deportivo del Sevilla FC estaba visiblemente enfadado tras la derrota

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', destacó tras la derrota ante el Real Madrid que el partido "es una foto de la temporada", al recordar las muchas lesiones que se han cebado con el equipo en el presente curso.

"Era un partido controlado, pero llegó la lesión de Martial, los problemas de Papu, Acuña, Lamela€ De haber tenido a todo el equipo habríamos ganado seguro, no nos habrían creado ocasiones de gol y te da pena porque es el reflejo la temporada", señalaba el León de San Fernando, que reconocía cuatro cambios por "temas físicos", algo que luego corroboraría Lopetegui.

"Hemos tenido que hacer cuatro cambios por temas físicos, en sintonía con el resto de la temporada. Desgraciadamente el partido es una fotografía de la temporada. Un partido totalmente dominado, siendo muy superiores y, bueno, la lesión de Martial, los problemas del Papu, de Lamela, problemas de Acuña... Es un reflejo de lo que ha sido toda la temporada", reiteraba

Preguntado por las jugadas polémicas que se dieron en el partido, Monchi subrayó que no iba "a decir nada" porque no es "árbitro". Y tiró de ironía. "Al final me quedo solo. Mojaros vosotros -periodistas- y comentad lo que creáis oportuno. Me voy enfadado por haber perdido un partido que teníamos controlado", señaló ante la insistencia en que valorara, especialmente, si era roja la falta de Camavinga.