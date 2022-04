Lopetegui insiste con el VAR, recuerda que ya avisó de que sería "muy complicado" y lamenta "el regalo" del Sevilla en el 2-3

El técnico vasco tiene dudas en el primer penalti del Levante y no quiere ni oír hablar del objetivo: "¿La Champions? Queda lo más difícil"

Escueta rueda de prensa la de Julen Lopetegui en el Ciudad de Valencia, donde el técnico vasco se ratificó en su visión previa de lo que sería la visita del Sevilla FC al Levante UD, un equipo claramente al alza que puso las cosas muy complicadas al nervionense. El sufrido triunfo final llegó, según el ex seleccionador nacional, por culpa del VAR, herramienta que volvió a analizar en profundidad, con menciones al partido de la semana pasada ante el Real Madrid, así como por un regalo final que dio vida a los granotas. Además, el de Asteasu repasó otros temas.



ANÁLISIS

"El partido ha sido muy complicado, como preveíamos, ante un rival que se juega la vida, como nosotros, y que actuaba en su casa. Ha vuelto a encontrar la esperanza, jugando bien además, con un sistema de juego y unos jugadores muy interesantes. Ganó al Villarreal, al Atlético de Madrid en su casa, en Granada con solvencia... Mereció ganar al Barça y está acumulando buenos resultados, sobre todo en casa"

"Creo que el equipo ha salido con una muy buena mentalidad. Nos hemos adelantado en el marcador; ha habido un penalti; nos hemos vuelto a adelantar; ha habido otro penalti, que afortunadamente, no han marcado; hemos hecho el 1-3; y luego ha venido un regalo en el 2-3, donde en una transición para el 1-4, en un mal ajuste defensivo, hemos provocado el 2-3. El resultado tan ajustado ha hecho que sufriéramos hasta el final, pero en esta Liga cada partido es sufridísimo para todos"



VAR

"Protesté el primer penalti porque había una posición de fuera de juego que creo que influía. Lo he visto por encima, no en profundidad€ Lo mismo ha sido, no lo sé, pero estamos teniendo mala suerte en las decisiones finales. Ya nos pasó en el partido ante el Madrid, donde debieron acabar ellos con un jugador menos clarísimamente en la primera parte, y no lo hicieron. Llevamos una racha€ Contra el Madrid fue algo tremendo. El VAR existe y ha venido para ayudar, pero hay una clasificación con VAR y otra sin VAR donde saldríamos muy beneficiados Los matices con una herramienta que puede ayudar, evitando los claroscuros, es lo que nos haría felices a todos"



CHAMPIONS

"Este triunfo supone tres puntos. Todavía falta muchísimo camino por hacer, el más difícil sin duda. Debemos estar preparados para competir como hoy hasta el final. En Cádiz va a ser igual€ Ésta es la Primera división española"