Tecatito, autocrítico con sus primeros cuatro meses en el Sevilla, se queda con un derbi "de locos" y la "vibra" del Pizjuán

Corona, que "habría venido en verano" de no resolverse su fichaje en enero, espera "alcanzar ya el objetivo" este miércoles ante el Mallorca

"Me gusta sentir la responsabilidad; que estén pendiente de uno te motiva", confesaba este lunes Jesús Corona, invitado del programa de Sevilla FC TV 'A balón parado', donde analizó sus primeros meses en la capital hispalense, tras ser uno de los dos fichajes invernales de Monchi, junto a Anthony Martial. El mexicano comenzó por el final, zanjando las críticas recibidas por los irregulares resultados de esta recta final de campeonato: "Tenemos un grupo muy bueno, que está reaccionando de la mejor forma; se nos nota un poco ansiosos por querer llegar al objetivo, pero estamos a dos puntos y vamos a conseguirlo".

Tecatito, además, se mostró autocrítico sobre su rendimiento en estas pocas semanas como futbolista nervionense, después de aterrizar procedente del Oporto reclamado por un Julen Lopetegui que quedó prendado de sus prestaciones desde que coincidieron en el actual campeón portugués: "Pienso que dos goles son pocos; siempre he querido hacer más. Soy cada vez más exigente y siento que debo hacer más; espero que me quede mucho por hacer. Sueño con seguir ganando títulos, y más ahora con el Sevilla FC". Un soplo de confianza que le transmitió su entrenador: "Cuando vi las palabras de Lopetegui, me sentí muy feliz; me puse a trabajar para poder llegar aquí y trabajar con él. El Sevilla empujó un poco más y yo quería venir; hice un esfuerzo, ya que me quedaba libre, y fueron tres o cuatro días de negociación. De la nada se vio que estaba tan cerca. Habría venido en junio, pero fue increíble poder hacerlo antes; me siento muy vivo con la experiencia de estos primeros cuatro meses".

El carrilero mexicano se siente ya muy identificado con la afición nervionense, que le ha acogido con los brazos abiertos, así como con un estadio que ya siente suyo: "Cuando escuché el himno por primera vez, se siente la vibra que transmiten. Sabes que están ahí y que son muy apasionados; el corazón también está ahí. El derbi lo disfruté bastante ahí... de locos. Va de la mano hacer goles y asistencias con trabajar con el equipo y hacer cosas diferentes, y eso se nota. Una de las cosas que me ha dejado el Oporto es que te enseña a ganar, y aquí espero seguir haciéndolo. Cuando no se gana, al principio se sufre y, ya luego, empiezo a asimilar. Vivo el día a día, pero espero que la gente diga que atinamos con la llegada; debo devolver esa confianza".

Por último, Corona espera finiquitar este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán la tercera presencia consecutiva vía LaLiga de los blanquirrojos en la Champions League, el verdadero objetivo de la entidad, más allá de las decepciones de quedar eliminado antes de lo esperado esta campaña en competiciones europeas y en la Copa del Rey (encima, ante el eterno rival), así como de haber sido segundo clasificado durante la mayor parte de la primera vuelta del campeonato: "Veo el partido ante el Mallorca de manera positiva para alcanzar el objetivo. Anímicamente, nos serviría para estar mejor lograr esos tres puntos;la gente necesita también la victoria".