Paula Badosa supera todos los límites contra Coco Gauff y lo explica: "Te lleva al extremo y hay que ser muy agresiva"

La jugadora española está por primera vez en cuartos de final de un torneo en lo que llevamos de 2026 tras firmar una extraordinaria remontada ante la séptima jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff

La española Paula Badosa reforzó su progresión en el circuito con una victoria de mérito ante la séptima jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff, por 1-6, 6-3 y 6-2, y alcanzó por primera vez en 2026 los cuartos de final de un torneo WTA, en Berlín, superando de este modo los límites que se había encontrado hasta la fecha en el presente año.

La española, invitada del torneo y ahora fijada en el puesto 147 del 'ranking' femenino, llegó a Berlín con cinco derrotas seguidas y eliminaciones en primera ronda en los cuatro últimos torneos que disputó, tres en tierra y uno, en Bolduque, en hierba. Sin embargo, en Berlín, donde el año pasado llegó hasta cuartos de final, ha logrado ganar dos partidos seguidos por primera vez desde el torneo de Charleston.

"Ha sido un partido muy difícil. Coco es una persona que respeto muchísimo y ella misma sabe que es una de mis jugadoras favoritas en el circuito y siempre es una batalla contra ella y te lleva siempre al límite", analizó la española, que ganó por quinta vez en ocho cara a cara a la estadounidense.

El paso al frente de Paula Badosa

El quinto triunfo en ocho partidos con la estadounidense, el primero en hierba, mostró momentos del mejor nivel de la española, que ya ha igualado su mejor papel en el torneo berlinés, los cuartos que alcanzó el pasado año.

La primera victoria ante una top 10 de la temporada, de gran mérito y tras ser superada con claridad en el primer set, la cerró la española, invitada del torneo, en una hora y 37 minutos. "Siempre ayuda ganar partidos así y sobre todo con el nivel de juego que he hecho", admite.

Tirar de agresividad, clave ante Coco Gauff... y más en hierba

Más allá de la victoria, Badosa señala que el hecho de que la de Estados Unidos la llevase al extremo ayudó a que pudiese poner en práctica esa agresividad tan necesaria para poder triunfar jugando en tierra. "La temporada de hierba es muy corta pero es una temporada donde hay que ser muy agresiva y donde los primeros tiros son muy importantes. Y lo he hecho perfectamente", comenta.

Por último, la tenista española cómo ve el enfrentamiento ante sus posibles rivales en cuartos de final, la cual será la ganadora del partido entre la checa Linda Noskova y la francesa Diane Perry. "Linda es una jugadora muy agresiva y muy peligrosa y esta superficie, le gusta mucho. Será un partido durísimo y Siane Perry juega muy bien", finaliza.