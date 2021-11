Al Unicaja se le atraganta la mostaza de Dijon

Al Unicaja le gusta el verde, no el amarillo. Y en la capital de la mostaza se le atragantó como nunca hubiera imaginado. Porque después de ganar hace tan solo dos semanas al Dijon por 29 puntos de diferencia volvió a mostrar su peor versión para cosechar su primera derrota en la BCL por 78-68. Los de la Borgoña dominaron de principio a fin aprovechándose de los puntos tras pérdidas y de la agonía de los cajistas por tirar de tres.

El 6-0 inicial ya dejaba claro que los malagueños no podían jugar con el freno de mano puesto. Nada de ahorrar fuerzas. Había que ponerse las pilas cuanto antes para no ir a remolque. No lo entendieron y Holston, que acabaría con 19 puntos y 9 asistencias, se aprovechó de esa debilidad para cerrar el primer acto 21-15.

En el segundo sí que parecieron las cosas ponerse bien para los cajistas. En apenas minuto y medio, con un tiro de Brizuela, el mejor de los suyos, el Unicaja empataba el encuentro tras un 0-6. Oasis en el desierto para que luego llegara de nuevo la sed y no encontraran agua. La tenía toda el cuadro de Nenad Markovic, que había aprendido la lección de Málaga. En esos momentos Ware ya había puesto el botón de MVP en marcha con sus 20 puntos casi inmaculados (10/12 en tiros). Luego no volvería a anotar, pero normal que al descanso la ventaja fuera casi escandalosa (47-32).

La chapa de Katsikaris a sus jugadores tenía que producir algún efecto. Así no se podía seguir, sin defender un pimiento y seleccionando mal los tiros. Con un poquito más de intensidad, el 2-10 en tres minutos fue suficiente para volver a meter a los verdes en el choque. La tensión subió unos grados y algún pique entre Cole y Holston estuvo a punto de estropear el espectáculo. Por si acaso, Markovic también mostró su carácter y recibió una técnica que, en teoría, debería haber favorecido al Unicaja. Error, porque el Dijon mantuvo una distancia prudencial para encarar el último cuarto con 11 arriba (60-49).

Y en esos últimos diez minutos fue un quiero y no puedo en busca de la remontada. Los franceses combinaban efectividad con alguna acción de esas que levantan al público de los asientos. Loum, Ducoté, Kelly... daba igual quien aportase puntos porque todo estaba ya decidido viendo los errores ofensivos y defensivos de un Unicaja que en nada se pareció al de hace tres días ante el Burgos. Así no irá a ninguna parte.