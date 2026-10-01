Ángela Rodríguez, madre de Jon Rahm, con Catherine Zeta-Jones en Bizkaia: "Uno de mis mejores recuerdos"

La actriz galesa ha estado practicando deporte en la Real Sociedad de Golf de Neguri mientras estaba en el País Vasco para rodar la serie 'Kill Jackie'

Jon Rahm sigue siendo el mejor golfista español del momento. El vasco ocupa la decimoquinta posición en el ranking mundial, quedando muy por detrás el siguiente en esa lista, el madrileño Eugenio Chacarra, que sigue su ascenso y ya es el 55º golfista del mundo. La clasificación mundial la lidera el estadounidense Scottie Scheffler, por delante de McIlroy, del también norteamericano Cameron Young y del inglés Matt Fitzpatrick. Pese a eso, Rahm sigue teniendo muchísimo tirón; para muestra, lo ocurrido con Catherine Zeta-Jones en Bizkaia.

La actriz galesa es la protagonista de la serie de Prime Video 'Kill Jackie', la cual se grabó en el País Vasco. Allí, como es lógico, pasó mucho tiempo durante el rodaje, yendo a practicar deporte al Real Sociedad de Golf de Neguri. Allí tuvo una divertida anécdota con Ángela Rodríguez, madre del golfista.

Este martes, durante la presentación de la serie, la actriz protagonista de películas como 'La máscara del Zorro' recordó que el encuentro con la madre de Rahm fue de lo más especial que vivió durante el rodaje. "Uno de mis mejores recuerdos es cómo me recibieron en el club de golf de la Galea. Conocí a la madre de Jon Rahm", explicó.

Acostumbrada a causar furor por donde va, Catherine Zeta-Jones se quedó de piedra al conocer a la madre de uno de los mejores golfistas del mundo. "Yo estaba más sorprendida de verla a ella que ella de verme a mí. Yo estaba, 'Oh Dios mío, Jon viene aquí'. Ella me dijo: 'Él juega aquí muy a menudo'", contó la actriz.

Tal fue el impacto que aquel sorpresivo encuentro causó en la intérprete que se planteó detener el rodaje unos días para intentar conocer a Jon Rahm si se pasaba por allí. "Le dije: '¿Cuándo? Porque no trabajaré e iré a verlo jugar al golf", llegó a asegurarle a la madre del golfista.

Estos días en Bilbao, Catherine Zeta-Jones ha derrochado amabilidad y normalidad, estando residiendo en una casa próxima a La Galea. Para la actriz, el golf es una parte muy importante de su vida, habiendo participado incluso en el prestigioso torneo Alfred Dunhill Links Championship, aunque cuando en 2023 participó en el citado evento se enfrentó a otros actores como Andy García, Kathryn Newton y Matthew Goode.

La Real Sociedad de Golf de Neguri, un oasis de golf frente al Cantábrico

Obra del prestigioso diseñador Javier Arana e inaugurado en su ubicación actual en 1961, fue fundado originalmente en 1911 en Leioa.

Su recorrido se compone de 18 hoyos, par 72 y 6.280 metros de longitud, que incluye además un recorrido de 6 hoyos cortos. Los primeros 9 hoyos discurren abiertos junto a los acantilados sobre el mar, donde la influencia del viento del noroeste añade reto al juego, mientras que los siguientes nueve están más cerrados y resguardados, caracterizados por la presencia de abundante arboleda de pinos marítimos y calles estrechas que exigen mayor precisión.