Awa Fam denuncia el racismo que sufrió antes de hacer historia en la WNBA

La pívot española, de 20 años, firmada por el Seattle Storm tras el draft, recuerda los ataques recibidos en categorías inferiores y reivindica una carrera construida desde Santa Pola hasta el número 3 del draft estadounidense

Awa Fam ya es una de las grandes historias del deporte español en 2026. La pívot de Santa Pola, de solo 20 años, ha hecho historia al ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA por Seattle Storm, una posición que en España solo había alcanzado Pau Gasol en el salto a Estados Unidos.

Pero su relato no empieza en la alfombra del draft ni en la pista de Seattle. Empieza mucho antes, con una niña que dejó su casa a los 12 años, creció entre sacrificios y escuchó comentarios racistas cuando todavía era cadete.

Awa Fam recuerda ataques racistas en categorías inferiores

La entrevista de Awa Fam en El País deja una frase que golpea con más fuerza que cualquier estadística. La jugadora alicantina explicó que, cuando era cadete, algunos comentarios iban directamente contra su color de piel y su cuerpo.

“Cuando era cadete, si jugaba bien, y solo por ser negra, decían: ‘Esta tía tiene 40 años, esta tía tiene 30 años’”, recordó la pívot, que también escuchó en un campeonato aquello de “esta negra no es de España” después de dominar el rebote.

Seattle Storm recibe a una pívot española con historia propia

El salto a Seattle Storm no es solo una aventura deportiva. Es la llegada de una jugadora que representa una generación nueva del baloncesto español: más global, más diversa, más preparada y más consciente de lo que significa ocupar un lugar visible.

Awa Fam aterrizó en la WNBA como número 3 del draft, igualando la posición histórica de Pau Gasol en 2001. En el baloncesto femenino español, nadie había llegado tan alto en una elección de este tipo.

Pau Gasol y el mensaje que marcó a Awa Fam

El paralelismo con Pau Gasol no se queda en una comparación de titulares. La propia Awa Fam reconoció que el mensaje del exjugador español fue uno de los momentos más especiales: “Me mandó un vídeo y un mensaje. Y dije: ‘Ostras, que el ídolo de toda España me acaba de decir que siga, que está superorgulloso de mí y de mi familia’”.

Gasol también le aconsejó disfrutar y aprovechar la experiencia. Para una jugadora de 20 años que acaba de abrir una puerta histórica en Estados Unidos, recibir ese respaldo tiene un peso emocional evidente. No es solo una felicitación: es una forma de enlazar dos momentos grandes del deporte español.

Santa Pola, Valencia y el sacrificio de dejar casa con 12 años

La carrera de Awa Fam no se entiende sin una decisión durísima. Con 12 años dejó Santa Pola para formarse en Valencia, lejos de su familia, sus amigos y su vida de siempre: “Es muy difícil irte tan pequeña de casa sin tener ni idea de qué va a pasar con tu futuro”.

Con el tiempo, Valencia se convirtió en otra familia. Allí maduró, compitió, aprendió a convivir con exigencia diaria y entendió que el sacrificio tenía sentido. No como frase hecha, sino como experiencia concreta de una niña obligada a crecer antes de tiempo.

Awa Fam combina madurez, moda y ambición olímpica

Awa Fam habla con una madurez impropia de su edad, pero también con naturalidad sobre otros intereses. Le gustan las cámaras, el estilismo, el maquillaje, las pasarelas y la moda. No lo esconde ni lo separa de su identidad como deportista.

En la pista, se define desde la inteligencia y la generosidad. Dice que piensa en cómo ayudar al equipo, dónde está la compañera libre y qué decisión puede acercar a la victoria. Fuera de ella, quiere ser una presencia cercana en un vestuario en el que es la más joven.

Su próximo gran sueño con España también está claro: subir al podio en un Mundial y estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La WNBA no es el final de su viaje, sino el primer gran escaparate internacional de una carrera que acaba de despegar.

Awa Fam convierte su historia en algo más que un draft histórico

La fuerza de Awa Fam no está únicamente en haber sido número 3 del draft. Está en cómo ha llegado hasta ahí: desde Santa Pola, con raíces senegalesas, lejos de casa desde niña, soportando comentarios racistas y aprendiendo a competir sin perder humildad.

Su historia conecta con el deporte, pero también con la sociedad. Habla de inmigración, de racismo, de familia, de sacrificio y de una generación de deportistas españolas que ya no pide permiso para ocupar escenarios globales.

Awa Fam acaba de empezar en Seattle Storm, pero su nombre ya tiene un peso especial. No solo por lo que promete hacer en la WNBA, sino por todo lo que arrastra, representa y se atreve a decir. Su carrera será deportiva. Su voz, también.