El Betis agita el bote y sigue sin salir

El Betis está agitándolo con fuerza y aprieta el envase, pero del 'bote de ketchup' sigue sin salir ni una gota. Y claro, sin la salsa del gol, el fútbol no sabe igual. Los que saben de esto piden paciencia y perseverar, pues igual que ahora no sale nada, en breve saldrá todo de un tirón. Según la cuenta '@LaLigaenDirecto', sólo un tanto a favor en cuatro jornadas es el peor registro realizador en toda su historia, empatado con unas campañas de infausto recuerdo como son la 99/00, la 72/73 y la 39/40. Claro, que también es reseñable el hecho de que ha dejado la portería a cero en tres de los primeros cuatro choques oficiales por primera vez desde la 96/97. Y eso también es vital.

Sumar un punto a domicilio ante un Valencia de Champions es más que meritorio, pero sabe a poco después de haber controlado el partido de principio a fin. El estilo de juego de Setién está cada vez más consolidado, pero falta poner la rúbrica del gol y eso es algo que pasará, además de por tener más acierto, por ser capaz de generar más peligro y acostumbrarse a encontrar partidos cerrados.

El Betis arrolla en posesión (ayer tuvo picos del 80%) y eso es porque prácticamente no falla un pase. Por eso mismo, porque siempre tiene la pelota en su poder y los rivales insisten en esperar atrás, tapar espacios y contragolpear, consideró el técnico que ayer no necesitaba sacar un pivote defensivo. La baja del lesionado William Carvalho la suplió con un jugador ofensivo (Boudebouz), que si bien no entró en juego demasiado, en dos chispazos generaría dos llegadas claras (una de ellas, la de Inui que Piccini salvó en la línea). Con el argelino, Canales e Inui ayudando en la distribución a un omnipresente Guardado, con Junior como puñal, un Francis que va a más y con centrales con gran salida desde atrás (partidazo de Sidnei), sólo faltó el gol. A Sanabria apenas se le vio y Sergio León debutó esta temporada con muchas ganas, pero con poco acierto.