"Estoy enamorado de este grupo, hemos disfrutado mucho": La confesión de Chus Mateo tras su arranque espectacular con España

El seleccionador español lleva cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros, en la fase de clasificación para el Mundial 2027

España certificó su pase a la segunda fase de clasificación del Mundial 2027 antes incluso de firmar su cuarta victoria de la primera fase, ante Ucrania (78-64), que le permite mantener el pleno de triunfos a falta de la última Ventana FIBA de junio de esta fase.

Lo hizo de nuevo sin las estrellas de la Euroliga y con sólo Izan Almansa e Isaac Nogués de los cuatro equipos que juegan la máxima competición continental. No hizo falta, cuando Bassas no acierta lo hace Jaime Fernández o Lluis Costa, cuando falta Osobor, vuelve Oriola cinco años después para marcar diferencias... La familia vuelve por sus fueros.

"Son jugadores expertos y saben cómo quieren jugar. Les pido que sean ellos y el baloncesto unas veces te lleva a jugar porque el rival empuja. Hemos entendido bien lo que había que hacer. (...) Estoy enamorado de este grupo, hemos disfrutado mucho en estas dos ventanas", reconocía Chus Mateo, que lleva elogiando a sus jugadores desde su debut y los sitúa entre los mejores de Europa.

"No vamos a soltar el acelerador, independientemente de quién venga a la selección en las próximas fechas. Muchas veces se habla de estos jugadores como si no fuesen de primer nivel y para mí son de primerísimo nivel, lo demuestran día a día", afirma el seleccionador español, que daba valor al 4-0, ya que, para él, es "un balance que pocos equipos han conseguido a estas alturas".

Oriola: "Me ha dado diez años más de vida"

Si Chus Mateo estaba contento, su mejor hombre en esta Ventana FIBA, Pierre Oriola, lo estaba aún más. Cuando hace apenas unos meses se tuvo que ir a jugar a México después de que el Hiopos Lleida no lo renovara, poco podía pensar que regresaría a la selección española cinco años después.

En ese tiempo se proclamó campeón de la Liga mexicana y volvió a la ACB para jugar en el Baxi Manresa. "Estar con la selección esta semana me ha dado diez años más de vida, me hizo una ilusión enorme. Quiero dar las gracias a Chus Mateo por contar conmigo en esta ventana. Más allá de las dos victorias, me quedo con la semana que he vivido. Este es un grupo y un vestuario enorme, una familia de verdad y esto empieza con el cuerpo técnico", señaló el catalán, único superviviente de la España campeona del mundo en 2019.

Oriola valoraba el gran trabajo que está haciendo Chus Mateo para que este grupos funcione tan bien. "Chus Mateo es el que hace sentir partícipes a todos los jugadores, algo que es fundamental para que todo el grupo sume", afirmaba el pívot catalán.

El ahora jugador del Baxi Manresa firmó ante Ucrania 10 puntos y 8 rebotes. Fue uno de los cuatro jugadores españoles que acabaron el partido con dobles figuras junto a Jaime Fernández, Javi Guerra y Francis Alonso.