Así queda la clasificación de la Euroliga con la derrota del Madrid y las victorias de Barça, Valencia y Baskonia

El Real Madrid es colista igualado con el Maccabi, mientras que el Valencia Basket lidera junto a Panathinaikos, Fenerbahçe y el Partizan de Peñarroya

La semana nefasta para el Real Madrid en la Euroliga se ha cerrado con un pleno de victorias españolas en una jornada de viernes que ha visto el primer triunfo del Baskonia en esta edición de la Euroliga, el coliderato de un Valencia Basket que aún no sabe lo que es perder o la convincente victoria del Barça en Estambul.

La derrota merengue el día anterior en Sofia ante el Hapoel Tel Aviv (102–98) ha situado a los blancos como colistas y como el único equipo, aparte del Maccabi Tel Aviv, que aún no se ha estrenado en lo que llevamos de temporada regular tras las dos primeras semanas de competición.

Besiktas 82–95 Barcelona

El Barça logró su segunda victoria en la Euroliga y la primera a domicilio tras imponerse con claridad al Besiktas. Los azulgranas dominaron desde el primer cuarto gracias a una gran defensa y un ataque muy efectivo, llegando al descanso con 12 puntos de ventaja.

Aunque los turcos intentaron reaccionar, el Barça mantuvo siempre el control y alcanzó una máxima renta de 17 puntos. Kevin Punter lideró al equipo con 16 puntos, acompañado por Umoja Gibson (15) y Olek Balcerowski, que volvió a destacar. Una actuación sólida y coral del conjunto de Aleksander Sekulic.

ASVEL Villeurbanne 92–105 Valencia Basket

El Valencia Basket, por su parte, protagonizó una gran remontada ante el ASVEL para lograr su tercera victoria consecutiva en la Euroliga y mantener su condición de invicto. El equipo de Xavi Albert llegó a perder por 18 puntos tras un pésimo inicio, pero reaccionó tras el descanso con una defensa mucho más intensa.

Nikola Mirotic, autor de 22 puntos, y Kam Taylor, decisivo con 14, lideraron la remontada. El Valencia controló el rebote y limitó al ASVEL a solo 32 puntos en los últimos 23 minutos. Un triunfo de carácter que confirmó su gran inicio europeo.

Baskonia 86–76 Armani Milán

Al que más falta le hacía ganar era al Baskonia, que logró su primera victoria de la temporada en Euroliga tras imponerse al Armani Milán en un partido que dominó desde el inicio, aunque le tocó sufrir al final. Los vascos comenzaron con fuerza y llegaron al descanso con ocho puntos de ventaja, aunque el conjunto italiano reaccionó en la segunda mitad y llegó a ponerse por delante en el último cuarto (70-72).

El Baskonia mantuvo la calma y respondió con un decisivo parcial de 14-2 para cerrar el triunfo. AJ Lawson, con 16 puntos y cuatro triples, y el recién llegado Márcio Santos y Chris Duarte fueron claves en una victoria coral.

Con los resultados de la jornada, Panathinaikos y Fenerbahçe aparecen ya destacados, pero a los dos que les acompañan en cabeza, Partizan y Valencia Basket, pcoos los esperaban ahí.

Resultados de la jornada 3 de la Euroliga 2026-2027

Hapoel Tel Aviv 102–98 Real Madrid

Estrella Roja 77–72 Anadolu Efes

Virtus Bolonia 96–94 Olympiacos

París Basketball 82–78 Zalgiris Kaunas

Besiktas 82–95 Barcelona

Fenerbahçe 76–66 Dubái Basketball

Bayern Múnich 84–86 Partizán Belgrado

ASVEL Villeurbanne 92–105 Valencia Basket

Panathinaikos 90–67 Maccabi Tel Aviv

Baskonia 86–76 Armani Milán

Clasificación de la Euroliga 2026-2027 tras la jornada 3

1. Panathinaikos - 3-0 (283-218)

2. Fenerbahçe - 3-0 (254-210)

3. Valencia Basket - 3-0 (312-274)

4. Partizan - 3-0 (270-239)

5. Olympiacos - 2-1 (293-276)

6. Barcelona - 2-1 (271-258)

7. Hapoel Tel Aviv - 2-1 (267-264)

8. Dubai Basketball - 2-1 (238-240)

9. Besiktas - 1-2 (285-284)

10. Zalgiris Kaunas - 1-2 (330-334)

11. Anadolu Efes - 1-2 (320-327)

12. Estrella Roja - 1-2 (311-308)

13. Virtus Bolonia - 1-2 (345-353)

14. Bayern Múnich - 1-2 (246-270)

15. Armani Milán - 1-2 (239-263)

16. ASVEL Villeurbanne - 1-2 (255-281)

17. París Basketball - 1-2 (315-339)

18. Baskonia - 1-2 (264-293)

19. Real Madrid - 0-3 (357-376)

20. Maccabi Tel Aviv - 0-3 (234-283)