Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Madrid busca una reacción en Sofia tras perder sus dos primeros partidos en la Euroliga 2026-2027

Aunque aún es pronto para tener urgencias, las dos derrotas ante Dubai y Efes obligan al Real Madrid a reaccionar. El problema es que la reacción debe llegar a domicilio y ante uno de los cuatro equipos más ricos de la Euroliga, un Hapoel Tel Aviv que ha mejorado aún más el gran equipo que tenía el pasado año y que querrá vengarse de los blancos, que les ganaron la pasada campaña los dos partidos de la Liga regular y los eliminaron en los 'play offs'.

Si en Dubai fue por un despiste final, en Estambul fueron las pérdidas las que lastraron a los de Pedro Martínez, que vieron cortada su reacción cuando ya tenían al Anadolu Efes a tiro. Los blancos se fueron hasta las 21 pérdidas de balón. Eso, unido a otro partido con bajos porcentajes desde la larga distancia, fue un lastre que no pudieron superar.

Ante el Hapoel deberán elevar el nivel para tener opciones. Los israelíes han ganado sus dos partidos y han demostrado que con la llegada de Satoransky, Leday o Toppin han complementado el gran nivel que ya tenían con los Micic, Oturu, Blakeney o Bryant. Su único obstáculo es que siguen jugando lejos de Israel, en Bulgaria.

“Tenemos que estar muy consistentes en el rebote defensivo y muy bien en la defensa de uno contra uno. Tienen muchísima capacidad para anotar en situaciones de uno o dos botes y para levantar tiros, que tienen que estar muy bien defendidos porque si no tienen grandes porcentajes”, señalaba en la previa Pedro Martínez.

El técnico del Real Madrid hará rotaciones y, posiblemente, tire en esta ocasión de Max Shulga y Olivier Sarr, que se quedaron fuera en Estambul. Allí, Sergi Llull y Gabriele Procida fueron los otros descartes. El italiano, previsiblemente, seguirá siendo uno de los cuatro que no jueguen, pero con el capitán siempre se puede contar si está descansado, como es el caso. Eso haría que fuera, posiblemente, Nick Smith Jr. uno de los descartados.

A qué hora es el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 3 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 1 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria).

Dónde ver en TV y online el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Bulgaria se retransmitirá a través de M+Vamos (dial 8) y M+ Baloncesto (dial 66).

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