Victor Wembanyama y Joel Embiid vuelven y certifican que el cambio generacional

Los pívots de San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers regresaron a la acción esta última madrugada tras superar sus respectivos problemas de salud; eso sí, solo el francés terminó sonriendo

Noche de retornos en los playoffs de la NBA. Con las series de primera ronda cada vez más avanzadas, en esta ocasión las miradas estaban puestas sobre dos gigantes de la canasta como son Victor Wembanyama y Joel Embiid, ya que ambos volvían a las pistas tras verse alejados de las mismas por sus respectivas dolencias –en el caso del primero conmoción cerebral y en el del segundo apendicitis–. Pues bien, no corrieron la misma suerte.

Empezando por el francés de los San Antonio Spurs, este retomó el trabajo justo donde lo dejó; es decir, arrasando a sus rivales. Si bien los de Texas sufrieron de lo lindo en un primer tiempo que Portland dominó por completo que les llevó a vestuarios perdiendo por 58-41, todo cambió en la segunda mitad.

Con Wembanyama haciendo de las suyas hasta cerrar su actuación con 27 puntos, 11 rebotes y 7 tapones, los Spurs remontaron para vencer por 93-114. ¿Cómo de importante fue Wemby? Pues resulta que con él en pista el equipo tuvo un +28. Poco más que añadir. Ahora los de Texas se ponen 3-1 arriba. Una victoria más y estarán en segunda ronda.

La pesadilla de Joel Embiid

La ausencia del camerunés ha sido mucho más prolongada que la del galo, ya que para recuperarse de la mencionada apendicitis ha necesitado semanas; sin embargo, ello no mitiga el enorme golpe que se han llevado tanto él como los Philadelphia 76ers. Lejos de tener en su regreso un impulso para plantar cara a los Boston Celtics, en Pensilvania se han llevado un tortazo que se mide por 96-128 en el electrónico...

Embiid no ha estado mal, ya que ha firmado 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, pero su conjunción con el resto del equipo ha brillado por su ausencia. Solo Tyrese Maxey ha respondido con 22 puntos. Ahora, 3-1 abajo y viendo el nivel de un Jayson Tatum que les ha clavado 30 puntos, no parece que tengan mucho que hacer.

Cleveland vuelve a las andadas

No sabemos cómo, pero está pasando otra vez. Cleveland Cavaliers parecía haber dejado atrás los sinsabores de playoffs al iniciar con paso firme su eliminatoria con Toronto Raptors; sin embargo, ha sido pasar por Canadá y ver igualada la misma hasta el 2-2. Siguen siendo favoritos, pero no transmiten confianza alguna.

Anoche, para culminar en un 93-89 a favor de los Raptors, fue esencial la actuación de Scottie Barnes con 23 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones. ¿Y por Cleveland? Pus desastre de Donovan Mitchell (20) con un 6 de 24 en tiros de campo...

Houston se da una pequeña alegría

Tras perder el tercer encuentro ante Lakers de un modo asombroso cuando lo tenía en la mano, los Houston Rockets han dado un pequeño paso al frente para derrotarles en el Game 4 por un contundente 115-96. No debería tener demasiadas consecuencias en una eliminatoria que los de oro y púrpura dominan ahora por 3-1, pero al menos les otorga un pequeño soplo de esperanza.