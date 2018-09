Mandi recoge los frutos de la apuesta de Setién

"En 40 años en el fútbol, no he visto una progresión como la de Mandi", admitía Setién este verano.

"En 40 años en el fútbol, no he visto una progresión como la de Mandi", admitía Setién este verano. UESyndication

Una visión a medio o largo plazo es uno de los aspectos más importantes en el fútbol. Otro de ellos es la paciencia y de ambos va bien despachado el entrenador del Betis, un Quique Setién al que le están saliendo muy bien casi todas las apuestas que ha hecho en Heliópolis, por lo que no parece ser un mero fruto de la casualidad. En el poco más de un año que lleva el cántabro en Heliópolis, se ha hablado mucho de jóvenes como Fabián, Loren, Francis o Junior y también de veteranos como son Joaquín o Guardado. No obstante, quizás una de sus apuestas más exitosas y rentables es la que Setién hizo el verano pasado por Aïssa Mandi, criticadísimo cuando el santanderino se hizo con las riendas del equipo bético y que a día de hoy ofrece un rendimiento deportivo y económico altísimo.

Miguel Torrecilla vio hace dos años en Mandi un central de mucho futuro. Era joven (24 años), con experiencia (más de 125 partidos en la Ligue 1 con el Stade de Reims), rápido al cruce, polivalente, con una gran capacidad de anticipación, personalidad (era capitán del equipo galo y lo fue de su selección), con gol y con una gran calidad para sacar el balón jugado con criterio.

Todas estas características le habían llevado a las agendas de numerosos clubes europeos, como la del Sevilla de Monchi, pero no pudo lucirlas en su primer año y eso estuvo muy cerca de forzar una salida. No en vano, estuvo a punto de fichar por el Saint-Étienne, pero los galos regatearon los seis kilos que pedía el Betis y Setién pulsó el botón de 'stop' y sugirió vender a Pezzella.

El tiempo le ha dado la razón. El franco-argelino no sólo es fijo, además, es uno de los garantes del estilo de juego de Setién, por su salida de balón y su precisión en el pase. En el derbi, puso la asistencia del gol de Joaquín entrando como extremo; pero, además, fue el mejor pasador del partido, con 83 pases buenos de 90; es el defensa con más entregas buenas, el tercero de toda la Liga y el decimosegundo de los cinco principales campeonatos europeos.

Todo ello ha hecho que su valor de mercado se multiplique por dos en estos 12 meses. Según la web ´Transfermarkt´ ha pasado de los 4,5 millones de euros a 9. Aún más alto lo valora el CIES Football Observatory, centro que estudia a los futbolistas de Europa que le tasaba en 2017 en 7,9 kilos y hoy en 18,4 millones. Y todavía tiene 26 años y este curso debutará en Europa, por lo que la cotización seguirá subiendo. Normal que el Betis quiera renovar y mejorarle el contrato y su cláusula. Los 30 millones se van quedando cortos.

Titular en el Gambia-Argelia de lateral

Aïssa Mandi fue titular ayer y jugó los 90 minutos en la visita a Gambia de su selección, Argelia, que no pudo pasar del empate (1-1) en partido del Grupo D de la Fase de Clasificación para la Copa de África. No corrió la misma suerte su compañero Ryad Boudebouz, que en su vuelta con los ´Zorros del Desierto´ fue suplente y no tuvo minutos. El partido, que debía comenzar a las 18:30 horas, comenzó con bastante retraso por un problema de seguridad; pues en el escenario del encuentro, con un aforo de 25.000 personas, se calcula que había más de 40.000.

Con el 1-1, Argelia suma cuatro puntos y es líder de su grupo, a falta del Togo-Benin de hoy.