Setién: "Trataremos de romper el duopolio en el grupo de Milan y Olympiacos"

Quique Setién tiene un ojo puesto en el partido contra el Valencia del próximo sábado y otro en su estreno en la Europa League, que se producirá el jueves siguiente ante el Olympiacos. Para el preparador heliopolitano, que ha concedido una extensa entrevista al portal griego 'Sport24.gr', estos dos encuentros pueden marcar un punto de inflexión. "Antes de viajar a Grecia, jugamos en Valencia y sobre este encuentro he construido mi idea de cómo hacer frente a Olympiacos. Valencia es un equipo como el Olympiacos y tiene un estadio tan cálido con el vuestro", comenta Setién, que considera que "para el Betis, será difícil pasar a la siguiente fase con equipos como el Milan y el Olympiacos, acostumbrados a jugar la Champions League", aunque el cántabro se compromete a tratar de romper ese duopolio y ser el que equipo que se califique para la siguiente fase". "En este momento, el Milan y el Olympiacos parecen ser equipos más fuertes y Doudelange el más débil", añade el santanderino, que teme el ambiente que se pueda encontrar en el Georgios Karaiskakis. "Sabemos que será un partido difícil. Conozco el ambiente que se crea allí y se lo contaré a mis jugadores. Algunos jugadores saben cómo se viven estos partidos, pero otros no".

En cuanto a su rival, Setién admite que teme a "cuatro jugadores que técnicamente son ligeramente superior al resto", pero destaca que es "el grupo el que marca la diferencia".

En cuanto a los nombres propios, Setién destaca la figura de Nahuel Leiva, al que tuvo a sus órdenes algunos meses la pasada temporada. "He trabajado con él durante una temporada y lo conozco bien. Ha mejorado en algunas características técnicas. Es un jugador lo suficientemente completo para su edad. Los elementos que le faltan los ganará madurando. Es un buen jugador técnico y será peligroso para nosotros. En el Olympiacos creo que lo va a hacer bien porque el equipo le obligará a subir de nivel con respecto a los objetivos que ha tenido en el Villarreal".

Para terminar, Setién se refirió a Yayá Touré, ex del City y del F.C. Barcelona, del que asegura que su edad no es ningún hándicap, más bien al contrario. "No sé en qué situación está, sin embargo, yo puedo asegurar que la edad no es una garantía para el éxito. Yo era mejor cuando corría menos. Seguramente Touré no tendrá la misma velocidad que cuando tenía 19 años, pero tiene mucha más experiencia e inteligencia. Para jugar en el Manchester City ha de ser inteligente".