Serra, sobre Lo Celso, la planificación y la resaca del derbi

Tras estar unos días de vacaciones, Serra Ferrer ha regresado a tiempo para presentar a su último gran fichaje. Esto es lo que ha dicho el de Sa Pobla en la sala de prensa:

La llegada de Lo Celso

"Tiene muchísima experiencia. Es capaz de cambiar y hacer cosas distintas en el aspecto creativo. Es un jugador que nos va a venir muy bien en una plantilla corta, pero muy potente. Su calidad está más que demostrada. Ha competido, siendo muy joven, en la selección argentina y en el París Sain-Germain. Estoy muy satisfecho de haber colaborado en la operación. Hubo un momento que la operación estaba imposible, pero él siempre se mostró dispuesto a venir al Betis. Fue una negociación larga pero las dos partes queríamos hacerlo. Es un club con un crecimiento notorio, a todos los espectadores que les gusta el fútbol se fija en el Betis".

La planificación

"Estamos satisfechos. Ha salido incluso mejor de lo que pensábamos. Se han ido ocho futbolistas y han venido siete. Casi puesto por puesto. Es una planificación muy buena y brillante. Hemos intentado sustituir a los futbolistas que se han ido por gente con calidad. En el lateral derecho, Francis y Barragán cumplieron; por la izquierda es verdad que no ha sido reemplazado Durmisi, pero Tello puede jugar perfectamente ahí, como el entrenador usa más bien a un carrilero. Nos quedamos satisfechos con esos 19 futbolistas y creo que hemos aumentado la calidad. Queremos que el bético se encuentre contento y feliz. Quique está muy bien acompañado. Yo tengo experiencia europea con el Betis pero él sabe perfectamente dosificar y sacar el máximo rendimiento de sus jugadores".

La resaca del derbi

"No, con Caparrós no hablé tras el partido. El derbi terminó 1-0 a favor del Betis no tenemos que alimentar más comentarios. Tenemos que pensar en el Valencia y debutar bien en Grecia, en la Europa League. Lo demás vendrá cuando nos volvamos a enfrentar".