Joel Robles hace que Setién se lo piense

Quique Setién, entrenador del Real Betis, se explayó al ser cuestionado por sus porteros y si hará cambios después de la buena actuación de Joel Robles ante el Olympiacos.

"Os voy a decir lo mismo que le he dicho a los dos porteros. No porque haya jugado Joel en esta competición va a ser el que juegue siempre ahí. Están avanzando mucho en lo que queríamos que mejorasen, lo están entendiendo bien y se están educando bien en ese sentido. Me inclinaré por el rendimiento que vea en cada uno de ellos. Pau puede jugar en Europa o la Copa, como Joel puede jugar en LaLiga. Lo iré decidiendo según lo que vaya viendo", concluyó.