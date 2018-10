Abidal habla sobre la posibilidad de buscar un recambio a Valverde

La continuidad de Ernesto Valverde en el Barça es toda una incógnita. El técnico extremeño, cuando llegó a Can Barça, firmó dos temporadas con opción a una tercera negociable, por lo que en los próximos meses técnico y club deberán sentarse a hablar de qué ocurrirá con ese tercer año.

Varios medios catalanes aseguraban la pasada semana que el técnico estaba barajando la posibilidad de no seguir. Su distanciamiento con la dirección deportiva desde la salida de Robert Fernández, sumado a los malos resultados en este arranque de temporada, parecen haber afectado al técnico, que no descartaría tomarse un descanso al final de temporada.

Esas mismas informaciones señalaban al técnico del Betis, Quique Setién, como un posible recambio para Valverde. El nombre del cántabro habría sido puesto encima de la mesa por un directivo culé, que considera que el preparador verdiblanco tiene el perfil idóneo para encajar en la filosofía del Cam Nou.

Con el futuro de Valverde en el aire, acaba de pronunciarse el secretario técnico azulgrana, Éric Abidal, en una entrevista a la revista Barça, donde ha dejado en manos del técnico la decisión final, al tiempo que admite que en caso de no continuar, el club estará preparado para buscar un recambio. "Valverde ya tiene contrato y tomará una decisión, pero no se tiene que precipitar. Llegará el momento en que tenga que decidir. Si toma una decisión negativa, el club deberá buscar otro entrenador. Pero no le voy a presionar, tampoco el presidente", aseguró.