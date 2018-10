Setién, sobre el mercado invernal, la falta de gol, lo que le gusta y no le gusta de Sevilla

Quique Setién pide paciencia con sus pupilos. Admite que urge acabar con la falta de gol del Betis -es el equipo con menos goles a favor de Primera-, pero no cree que la solución ideal sea fichar delanteros en el próximo mercado invernal de fichajes, sino seguir trabajando igual, ya que considera que esta falta de pegada es sólo "cuestión de rachas" y destaca que el equipo "tiene a tres grandísimos delanteros".

"No estoy convencido de que la falta de gol sea un problema de necesitar fichar a otro tipo de jugadores. Lo importante de verdad es que no te creen ocasiones y crearlas tú, y todo eso se está dando. En relación al año pasado es tremendo el cambio a mejor defensivamente y no estamos creando menos en ataque. Hemos perdido lucidez o inspiración, pero no ha cambiado nada. Los que están son los mismos que marcaban el año pasado o en pretemporada y jugamos igual. Es sólo cuestión de tiempo. Tenemos mejor plantilla que el año pasado, lo estamos haciendo mejor que el año pasado y no estoy preocupado por eso ahora mismo", ha explicado el preparador santanderino en una entrevista a Andalucía Televisión, donde ha asegurado que a sus jugadores les pide que no tengan ansiedad por marcar.

"Si esto no se soluciona, ya veremos, pero le pediría a la gente que no se ponga nerviosa y no eche más presión de la que ya hay. También les pido a los jugadores que no se obsesionen con marcar. Me encantaría que hubiesen metido más goles de los que llevamos, pero lo que le está pasando ahora al Sevilla o al Real Madrid, en un lado y otro, dentro de un tiempo puede pasar que se dé la situación contraria. Esto va por rachas. Tenemos a tres muy buenos delanteros, hay una gran competencia en el equipo y seguro que marcarán muchos goles", ha asegurado.

El Betis afronta un nuevo maratón de partidos tras la segunda ventana FIFA de la temporada y Setién, que sólo tiene en mente al Valladolid, ha admitido que los parones suponen un hándicap para los entrenadores: "No me gustan los parones, porque te cortan las dinámicas y aparecen el cansancio y situaciones distintas a las que tenías". "Además, creo la nueva Liga de Naciones es contratiempo importante. Ya no hay amistosos, ahora es competición oficial y eso tiene componentes de tensión y de estrés. Los jugadores tienen que emplearse a fondo y los entrenadores están obligados a poner a los mejores. El calendario ya tiene muchos partidos y esto al final lo sufrimos los entrenadores de los clubes. En el caso de Sanabria, ha ido sólo a entrenar con Paraguay y supongo que vendrá bien. Mandi, Lo Celso y Carvalho han tenido minutos y veremos cómo vienen, porque además de jugar con sus selecciones tuvieron viajes largos. Hay que ser cauto. Hay un cansancio que no queremos que nos perjudique, ni queremos ponerles en un riesgo de sufrir una lesión", ha añadido al respecto.

Además, Setién ha hablado de otros temas, como las cosas que le gustan de Sevilla y las que no, el Milan o el por qué de su encendida defensa a Francis en rueda de prensa.

Milan: "No me quiero distraer con ese partido hasta que no acabe el del Valladolid. Es mucho más importante para nosotros LaLiga e intentar meternos otra vez en Europa. No vamos a renunciar a ir a Milan a ganar, como fuimos a Atenas y como vamos a todos los campos; pero no quiero distracciones. Nuestras aspiración en Europa es superar esta eliminatoria, pero antes hay que pensar en el Valladolid".

Su vida en Sevilla: "Siempre he dicho que para una persona del norte, soy más racional que pasional, hay cosas que me cuestan entender. Trato de ver las cosas con perspectiva. Sé que para el que necesita ganar cada partido esto no encaja bien. Cuando hay una presión como la que hay hoy en el fútbol, cuesta mucho más convencer a los futbolistas. Me costaría más, por ejemplo, incorporar jugadores de la cantera. Ver las cosas con tiempo, con perspectiva. No puedo controlar el resultado concreto de este domingo sea positivo, pero sí a largo plazo se puede controlar si se hacen las cosas como tú quieres. Hemos establecido criterio que nos vale y nos da resultados extraordinarios. No sólo pienso en ahora, sino en el Betis con respecto a la pasada temporada, crear un estilo, incorporar a unos jugadores, dejar salir a otros y establecer un proyecto a un largo plazo. Hay cosas que a mí es difícil, hay que conocerme para saber cómo tocarme los resortes de mi vida. Estoy feliz y muy contento con algunas cosas, pero no con todas. Es imposible en este mundo. Pero hay cosas que me preocupan como es el estado de los campos de entrenamiento y de juego. Es algo muy serio para nosotros. No hemos conseguido aún que estén perfectos".

Francis: "Es verdad (casi llora en rueda de prensa) que soy emotivo y hay situaciones que me cuesta comprender, que no entiendo y que se escapan de la lógica y el sentido común. Necesitamos a los futbolistas para ganar partidos y si de verdad queremos crecer, no tiene sentido pitar al tuyo. Tenemos diez minutos malos, nos supera el rival y un sector de la grada se mete con un jugador tuyo, al que necesitamos para ganar, quedando aún 80 minutos. Yo ya estoy curtido y sé lo que hay, pero un chaval de 21 años que está empezando, es un activo del club importantísimo. Habrá algunas personas a las que no le guste, eso hay que aceptarlo, pero hay que apoyar a los nuestros".

Candidatos a ganar la Liga: "Creo que no es posible que LaLiga la gane alguien que no sea Madrid o Barcelona. Lo dudo mucho. Veo a Real Madrid, Barcelona y Atlético muy superiores al resto y creo que al final estarán donde están siempre, arriba. No creo que el resto de equipos podamos mantener una línea de regularidad como la que tendrán ellos, por mucho que ahora estén teniendo problemas".