Pezzella: "No le guardo rencor a nadie"

Durante el verano de 2017, llegó cedido a Florencia como uno más. Hoy, Germán Pezzella es el gran capitán de la Fiorentina. No hay aficionado 'viola' que no se haya enamorado del defensa de Bahía Blanca. De su fuerza física, de su gran personalidad y de su garra típicamente argentina, cualidades que le permitieron ganarse en poco tiempo la confianza de todo el vestuario y, por supuesto, también de Stefano Pioli. "Badelj y Pezzella fueron mis mayores referentes en nuestro momento más duro", dijo el entrenador de los toscanos tras el triste fallecimiento de Davide Astori, pues, al final de la temporada, el primero se fue libre a la Lazio, mientras que el ex jugador del Betis fue fichado por diez millones de euros y decidió dedicarse en cuerpo y alma al club de los hermanos Della Valle. Entre los defensas más importantes (y deseados) de toda la Serie A, Pezzella sueña ahora con clasificarse para la próxima Europa League con la Fiore, pero no puede olvidar tampoco su importante paso por el Benito Villamarín (2015-2017). Estadio Deportivo tuvo el placer de entrevistarle en exclusiva en una larga charla sobre pasado, presente y futuro. Fiorentina, Betis, Serie A, Liga, Europa League y mucho más...

- Hola, Germán, ¿cómo va todo? ¿Qué sensaciones tiene esta temporada?

- Empezamos bien, aunque en este último periodo sufrimos varias remontadas y tuvimos demasiados empates. Es verdad que somos el equipo más joven de la Serie A, pero esto no puede ser una excusa. Tenemos que estar concentrados durante los noventa minutos para ganar los máximos partidos posibles.

- Palabras dignas de un líder... ¿Qué representa para usted ser el capitán de la Fiorentina?

- Es una gran emoción. El brazalete de capitán aquí en Florencia tiene un significado especial. Lo que nos ocurrió la temporada pasada le da aún más valor, y, personalmente, me siento muy honrado de representar a la Fiore en cada partido.

- ¿Qué objetivo tienen este año? ¿Quizás volver a jugar en Europa para medirse con el Betis la próxima temporada?

- Ojalá (sonríe). Queremos mejorar los resultados de la última temporada; trabajamos cada día con este objetivo. Volver a jugar en Europa sería sin duda muy importante. El año pasado estuvimos muy cerca de cumplirlo, así que ahora intentaremos dar un paso adelante.

- Todos más unidos que nunca, sobre todo después de ese triste 4 marzo 2018, ¿verdad?

- El recuerdo de Davide Astori seguirá siempre vivo dentro de todos nosotros: jugadores, club y entrenador. Para mí es una responsabilidad muy grande, pero también un honor llevar su brazalete. Astori era una persona especial, un ejemplo para todos. Nunca podré olvidarme de él.

- Llegó a la Fiorentina hace apenas un año y medio, pero ya parece nacido en Florencia. ¿Ha encontrado alguna dificultad en su nueva aventura en Italia?

- La Serie A es un campeonato muy diferente a la Primera división argentina o la Liga española. Se juega un fútbol más táctico y, obviamente, necesité un poco de tiempo para adaptarme. De todos modos, no me ha costado mucho. En Florencia he encontrado el mejor ambiente posible para desarrollarme como profesional y para vivir bien como persona.

- Joaquín quizás le había avisado de lo que le esperaba.

- Siempre me habló bien de los 'viola'. Me dijo que la Fiorentina es un club fantástico y que no tenía que pensármelo dos veces. Joaquín estuvo muy bien aquí y todavía hoy tiene una buena relación con la afición.

- ¿Cómo fue su salida del Betis en el verano de 2017? ¿Cree que, con más tiempo, se habría podido adaptar al estilo de juego de los defensas de Setién?

- Mi salida del Betis fue bastante repentina; pensamos que era la mejor decisión para todos. Setién es un gran entrenador y sabía que yo estaba involucrado al 100% con su idea, pero luego los caminos se dividieron y no guardo rencor a nadie. Tengo un gran recuerdo de cada persona que conocí en el Betis.

- ¿Se le quedó alguna espina clavada de su paso por Heliópolis?

- En el Betis hice todo lo que estaba a mi alcance; quizás queda la espina de haberme ido cuando el club estaba más estabilizado y con un proyecto más ambicioso.

- ¿Ninguna revancha gracias a la Fiorentina? Tras tantas críticas, en Italia se le abrieron las puertas de la selección argentina y muchos clubes importantes ya le siguen de cerca.

- No me interesa hablar de revanchas. Yo tengo sólo que pensar en hacer bien las cosas en el campo y con mi equipo, que es la Fiorentina. No me importa nada más ahora mismo; todo lo demás son rumores periodísticos.

- ¿Sigue pendiente del Betis desde Italia?

- Sí, siempre estoy pendiente de la campaña del Betis. Uno quiere que le vaya bien siempre a gente que me ayudó tanto y me abrió las puertas de su club para cumplir mis sueños.

- ¿Pudo ver los dos partidos ante el Milan?

- Claro. No fueron fáciles; el Milan tiene un muy buen equipo, con muchos futbolistas de nivel. Sin embargo, el Betis lo hizo bien y estoy contento de que siga en la primera plaza. Espero que pueda clasificarse para las fases finales como líder de su grupo.

- ¿Hasta dónde cree que pueden llegar el Betis y los otros conjuntos españoles en Europa?

- Es muy difícil hacer pronósticos ahora. En la Champions y en la Europa League hay muchos equipos importantes, y en este tipo de torneos es suficiente fallar un partido para ser eliminado. Será una gran batalla hasta el final en las dos competiciones.

- ¿Cuál es su mejor recuerdo con los verdiblancos?

- Recuerdo con mucho placer el gol contra el Getafe. Ganamos 2-1 y pudimos celebrarlo delante de nuestra afición. Lindos momentos.

- ¿Y con la Fiore?

- Otro gol, el primero que conseguí anotar con los 'viola' en el fútbol italiano. Jugábamos ante el Bolonia, en el Estadio Artemio Franchi, y allí también conseguimos ganar 2-1.

- Atacar le gusta mucho, pero pronto habrá que parar a un tal Cristiano Ronaldo. ¿Está listo para medirse con la Juventus en el Clásico del 1 de diciembre?

- Por supuesto. La primera cosa que me enseñaron los aficionados de la Fiore es la importancia del partido contra la Juventus. Cristiano es un campeón, pero la Juve no es sólo él. Mis compañeros y yo tendremos que hacer un partido perfecto para conseguir un buen resultado.

- Una última curiosidad, Germán. ¿Le gustaría volver a jugar en España algún día?

- Como dije antes, estoy muy feliz aquí, en Florencia, y esto es lo único que cuenta para mí. De momento, no quiero pensar en ninguna otra cosa que no sea la camiseta ´viola´.