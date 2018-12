Kaptoum: "Era el momento para convencer al míster"

El camerunés Kaptoum fue la gran novedad en el once del Betis anoche, un guante que le lanzó Quique Setién y que el camerunés supo recoger. "Era el momento para convencer al míster delante de la afición, hacerlo bien, hacerle caso y hacer lo que me ha pedido en la semana", declaró el centrocampista verdiblanco, añadiendo que: "Me pedía seguir creciendo, continuar progresando, hacer las cosas bien. Que sea yo mismo en mi juego y eso he intentado hacer hoy (por ayer)".

El ex del Barça, por ello, se fue satisfecho en lo personal: "Me sentí muy a gusto a medida que iba avanzando el partido. Estoy contento del encuentro que he hecho. El gol llegará".