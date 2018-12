Serra habla sobre Lo Celso, Junior, Ceballos y el mercado invernal

Lorenzo Serra Ferrer ha repasado la actualidad del Betis ante el mercado de invierno que se abrirá en menos de un mes, con especial atención para la delantera. "Todos los equipos necesitan un killer para la finalización. El año pasado lo tuvimos. Estos tres delanteros aumentaron el grado de acierto. Este año estamos en retraso. Evitamos goles en contra y está más equilibrado, pero quizá si vienen estas rachas de los delanteros nos vendría bien", ha comentado en Cope en un especial con Carlos Herrera.

Uno de los que tiene que mejorar es Sanabria: "Sanabria ha pasado un momento difícil para superar las lesiones. Seguimos confiando en él, tiene un potencial extraordinario y lo va a dar. Es cuestión de una mentalización fuerte y de que pueda hacer lo que esperamos".

El de Sa Pobla negó que haya lista de transferibles: "No hay decisión tomada de quién se va. Al contrario, tenemos fe en todos los que tenemos. Tenemos una plantilla muy buena. Con un entrenador y un grupo a la altura y al nivel de lo que pensamos y exigimos. La última palabra siempre la tiene el jugador y si no se quiere marchar no se va a ir. Podemos proponer y argumentar e intentar llegar a un acuerdo, pero nunca empujar a nadie porque esto no llega a buen puerto".

A Serra Ferrer le han preguntado por Ceballos: "Creo que si se hubiera quedado le hubiera ido mejor porque hubiera crecido como futbolista. Ahora en estos momentos estamos ilusionados con lo que tenemos, que es mucho y bueno. Está en un segundo plano, no está en una primera decisión que vuelva. Estamos mentalizados en comprar a Lo Celso, en tener este killer del que hablábamos y equilibrar el equipo".

Lo Ceslo: "Lo Celso es una apuesta importante porque su talento es muy bueno. Tiene 22 años, es internacional con Argentina. Es un apasionado del fútbol, se ha integrado muy bien. Quiere crecer con el Betis. Es polivalente, humilde, buen compañero. Estamos encantados con él y su familia".

Junior: "Junior va creciendo y estirando muy bien. Hay equipos que se han puesto en contacto con el Betis para conocer sus cualidades y sus condiciones para comprarlo. Tiene cuatro años de contrato. Como mínimo media grada".

Pau López: "Pau está haciendo un trabajo magnífico. Ha tenido una adaptación rápida. Es un chico responsable y serio. Ha elegido este sitio para crecer. Es un chico joven y un gran portero".

La afición: "He tenido suerte. Yo he disfrutado a esta afición. Es exigente y eso a un deportista no le viene mal. La exigencia se autoimpone por uno mismo y si llega algo de entusiasmo y pasión a la afición te devuelve multiplicado lo que le das".

Mercado invernal: "Según lo que necesites, lo que tienes que aportar para mejorar al equipo. Te preocupa muchísimo la adaptación de un futbolista. Quedan cuatro meses. Hay que estar pendiente de las oportunidades que deja el mercado. Es complicado porque miramos delanteros y nadie te va a dejar al delantero que soluciona los problemas. El que viene no puede ser una incógnita, tiene que ser una realidad. Hay que ir a tiro hecho. Si viene un futbolista y no da el nivel es una competencia que crea decepción en el grupo".

Vigilante: "Estamos en contacto permanente con el entrenador porque hay que consensuar estas cosas porque la gestión humana y deportiva está a cargo del entrenador. La comisión y yo estamos atentos a cualquier situación que le pueda venir bien al Betis. Estamos muy vigilantes".

No echa de menos el banquillo: "La etapa de entrenador ya pasó. Me alegro de haber participado y colaborado en escribir algunas páginas de la historia del club. Se me ofreció una oportunidad en los despachos y aportar mi ilusión y conocimiento de la casa y del fútbol. Me encuentro cómodo e inquieto para ver si voy a dar lo que quiere el club. Cuando llego al estadio me voy directamente a la grada. Se me pasó el tiempo y lo llevo bien, con naturalidad".

Relación con Caparrós: "Él sabe que yo soy muy bético y yo sé que el es muy sevillista. A partir de ahí es punto y aparte y ya no hay más que hablar. Lo respeto,pero no tengo una relación con él".

Paz institucional: "Es cierto que las turbulencias en la planta noble repercuten mucho en el vestuario. La paz social, el buen hacer, el entusiasmo... esto blinda al vestuario porque simplemente es competición, actitud y compromiso con un club al que tiene que amar desde que firma el contrato. Los que hemos estado en otras etapas conocemos bien lo que significa el Betis para el beticismo. James. Hay que preguntárselo al entrenador. Es un buen jugador, pero a lo mejor al entrenador sus características no le satisfacen. La figura es el equipo. Hay jugadores que marcan diferencias, pero cuando la figura es el equipo esto funciona".