Pau López: "Fue una lástima porque el penalti no iba bien tirado"

Pau López estuvo a punto de detener el penalti lanzado por Orellana: "Me quedo con la espinita. Me tiré largo, se me quedó debajo del cuerpo y ahí es difícil tapar. Una lástima porque no iba bien tirado y había adivinado el sitio. Ha sido una parte para cada uno. En la primera hemos estado bien, nos hemos adelantado, estábamos cómodos. En la segunda nos quitan la pelota, pitan el penalti, se abre, tuvieron la de Kike. Queríamos ganar, pero hay que ser consecuentes y también podríamos haber perdido", ha comentado a los medios del club.

El arquero no ha visto la acción del penalti repetida: "No la he visto. El árbitro dice que tenía la posición ganada y lo agarran y no puede rematar. Lo ha visto, lo ha pitado y poco se puede decir".

El ex del Espanyol se queda con la reacción del equipo en el último mes y medio: "Hace cinco partidos nadie diría que íbamos a estar ahí. El equipo ha sacado la casta. En esta liga es difícil ganar los partidos. El punto nos sabe mal, pero hay que seguir".