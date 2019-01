El Girondins quiere a Feddal

No está muy sobrado atrás Quique Setién, quien ha tenido que utilizar en más de una ocasión a Javi García como zaguero, pero no debería descartarse, pese a ello, la salida de Zou Feddal durante el presente mercado de enero.

Y es que, según apunta Le Parisien, el Girondins de Burdeos está vivamente interesado en hacerse con los servicios del central marroquí, quien acaba de cumplir 29 años.

La información apunta a que el Betis estaría pidiendo unos 10 millones por su único central zurdo, una cantidad a la que no estarían dispuestos a llegar los galos, quienes buscan defensa al sólo tener cuatro y no contar con Vukasin Jovanovic, cedido el pasado verano por el Eibar.

Feddal, además, habría sido ofrecido al AS Monaco.