Huesca 2-1 Betis: Carbón congelado por el invierno oscense

El Betis se portó más que bien en 2018, pero SS.MM. los Reyes Magos de Oriente le han traído carbón. Un carbón congelado por la gélida temperatura que registraban los termómetros en el Alto Aragón y no del dulce, precisamente. El 'regalo', de dudoso gusto, no hace justicia con la trayectoria que traían los verdiblancos; pero sí con su pobre rendimiento ante un necesitado Huesca.

Los de Setién se pusieron por delante en su primer disparo a puerta, después de un anodino primer acto, vieron justo después como el colista fallaba a portería vacía el empate y el técnico cántabro pobló su centro del campo para tener el balón y administrar esa exigua ventaja. Sin embargo, justo se les ponía todo de cara para hacer lo que mejor saben y sumar tres puntos valiosísimos para mantener su puesto europeo, llegó la gran desconexión: fallaron el que habría sido el 0-2 en un contragolpe y, poco después, en una desaplicación defensiva, concedieron el 1-1 y dieron vida a un rival que estaba sobre la lona y que se levantó para culminar la remontada y darle a su afición su primera victoria en casa desde abril, la primera de la historia en Primera división y la segunda en esta Liga, 17 encuentros después de ganar en Eibar.

Dibujo europeo en el Betis

Setién apostó por repetir el dibujo que suele usar en la Europa League y alineó de inicio a los dos delanteros que se llevó a Huesca: Loren y Sanabria, que sin jugar mal individualmente, demostraron que hay veces en la que menos es más. Además, dio descanso a Lo Celso y salió con Canales y Willian Carvalho como volantes por delante de un pivote defensivo puro, Javi García, la otra gran novedad del once, además de las ya esperadas de Feddal y Junior en lugar de los lesionados Sidnei y Tello. Puede que la decisión del cántabro viniese marcada por el cambio de planes del técnico local. A última hora, Francisco no pudo contar con Musto, un '5', y en su lugar entró Pulido, un central. Todo hacía pensar que ese movimiento implicaba un cambio de dibujo del habitual 1-4-1-4-1 a un 1-5-4-1; pero, de inicio, el Huesca formó con un 1-4-2-3-1 con Pulido de lateral zurdo y Miramón-Akapo como doble carrilero diestro, poniendo en liza a casi todos sus efectivos defensivos y dejando un ramillete de opciones ofensivas en el banquillo.

En este tipo de partidos, hay sensación constante de que algo importante va a suceder, pero luego apenas pasan cosas. El guion de la serenidad sólo se vio alterado en el 7', tras una caída exagerada de Francis en el área ante un Ferreiro que contacta levemente con el '2' sin llegar a tocar balón y que no fue castigada con penalti por De Burgos Bengoetxea, que acto seguido amonestó a Feddal por una acción inversa aunque lejos del área: el marroquí tocó el balón primero y luego clavó sus tacos en el talón de Miramón. Después de ese revuelo, todo volvió a la normalidad.

Una normalidad que no traía nada bueno para el beticismo. El encuentro demostró esas sensaciones que los números, que al final son los que mandan, siempre acaban sepultando. Se vio que el Huesca es un equipo muy trabajado que juega muchísimo mejor de lo que refleja su clasificación. Y también que, si bien es misión casi imposible quitarle la pelota al Betis, a los verdiblancos les sigue faltando transformar en ocasiones y goles ese enorme caudal ofensivo que genera. Y eso se suele pagar.

La claridad de ideas de William Carvalho, la movilidad de Canales y la enorme capacidad de trabajo de Loren, eran lo mejor de un Betis deslavazado e inofensivo en ataque, que sufría a la espalda de Javi García y que era incapaz de inquietar al meta local que gozaría de un plácido primer acto.

Una parada de Pau López en dos tiempos, a un disparo de Miramón en el 18', y un par de providenciales intercepciones de Feddal frenaron las contadas llegadas locales, que no volvió a intentarlo hasta el final del primer acto, con disparos lejanos del propio Miramón y de David Ferreiro que pillaron bien colocado al meta bético.

En el bando visitante, no hubo ocasiones reseñables. Lo único destacable fue un medido pase largo de Carvalho para un gran movimiento de Loren a la espalda de la defensa local, pero el marbellí no pudo pincharla y los zagueros oscenses tuvieron tiempo para reaccionar y taparle el disparo. Al luso, que luego despertó aplausos con dos sombreros seguidos y un intento fallido de pase al hueco, se le vio cómodo unos metros más adelantado de lo que suele hacerlo en el Betis, con el rol que suele tener en Portugal.

Nadie era capaz de poner un balón de cara a los delanteros, que se fajaban en el trabajo de espaldas pero se fueron a los vestuarios sin probar su tiro.

Antes del descanso, llamó la atención el cambio de bandas entre Francis y un Tello hasta entonces taponado por el doble lateral derecho del Huesca.

Precisamente, en una de sus primeras subidas por la banda diestra, el catalán provocó un penalti ante Etxeita que Tonny

Sanabria transformó con mucho suspense y un disparo flojo y demasiado centrado. Fue la única noticia buena que se trae el Betis de Huesca, la segunda jornada seguida en la que ve puerta el paraguayo, que ya le ha dicho al club que no se moverá en este mes de enero.

Justo después del 0-1, en el primer disparo a puerta visitante, un paradón de Pau ante Miramón y el fallo posterior del 'Cuchu', con la portería vacía, parecían poner en bandeja el triunfo y explicar por qué ambos equipos ocupan zonas opuestas de la tabla. Además, Setién dio entrada a Guardado y a Lo Celso por Loren y un Feddal con amarilla. Javi García pasó a ser central y el Betis volvió a formar con un 1-3-4-2-1, buscando administrar tener el control del balón y dormir el partido.

Aún pudo sentenciar en una contra mal llevada por Tello, con Canales esperando en el segundo palo totalmente solo. Fue el principio del fin, un fallo del catalán en pleno desajuste defensivo acabó en el gol de Ferreiro (1-1). En las gradas se pasó del 'Fuera, fuera' al 'Sí se puede' que hizo bueno Rivera con una ajustada volea que dejó al Betis congelado y sin puntos.

- Ficha técnica:

2 - SD Huesca: Huesca: Santamaría; Akapo, Exteita ("Chimy" Ávila, min.59), Insua, Pulido; Rivera; Miramón, Moi Gómez, Melero (Gallar, min.66), Ferreiro; y "Cucho" Hernández (Sastre, min.85).

1 - Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Francis (Joaquín, min.81), Javi García (Guardado, min.59), William Carvalho, Canales, Tello; Sanabria y Loren (Lo Celso, min.59).

Goles: 0-1. min.55: Sanabria; 1-1. min.74: Ferreiro; 2-1. min.79: Rivera.

Arbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Etxeita, Moi Gómez y 'Cucho' Hernández y a los visitantes Javi García y Francis.

Incidencias: partido correspondiente a decimoctava jornada de Liga disputado en el estadio de El Alcoraz de Huesca ante 6.135 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento Maria Luisa Laliena, madre del presidente del Huesca, Agustín Lasaosa.