Junior aprieta para estar ante el Madrid entre los rumores de su futuro

Junior Firpo quiere volver ya. El hispano-dominicano, que cayó lesionado ante el Espanyol el pasado 16 diciembre y tenía para cuatro semanas, ha trabajado hoy en solitario en la ciudad deportiva Luis del Sol y ya está tocando balón.

Pese a que los plazos de los servicios médicos del club verdiblanco contemplaban su vuelta en cuatro semanas, que se cumplen este domingo, en el club no quieren precipitarse y prevén su reaparición para el partido de vuelta de Copa ante la Real Sociedad el jueves 17 de enero o incluso para el partido de Liga ante el Girona del domingo 20 de enero, el objetivo del lateral bético no es otro que llegar a tiempo a la cita del próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Real Madrid.

Aunque el club no forzará la vuelta de Junior, por el jugador no va a quedar en su intento de llegar al duelo ante los blancos. Y nada tienen que ver los rumores del interés del Real Madrid en su posible fichaje para el próximo verano, pues el jugador está completamente centrado en el Betis, según afirman desde su entorno a ESTADIO Deportivo. Más bien todo lo contrario, pues Junior quiere demostrar que no se está 'borrando' para el duelo ante los de Solari y evitar así cualquier especulación sobre su compromiso con la entidad verdiblanca.

Además, en Huesca quedaron patentes los problemas de Tello en el carril izquierdo y más tarde de Francis a pierna cambiada, algo que ha hecho que el lateral, 'motu proprio' y sin que nadie del cuerpo técnico le diga nada, apriete en su intento de recortar los plazos para volver a los terrenos de juego. Objetivo: domingo 13 de enero, 20:45 horas.