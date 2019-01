Setién: "¿Fichajes? Todos los que vayan a venir me parecen buenos"

Quique Setién ha comparecido en la previa del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, entre Real Betis y Real Sociedad, y se ha referido bastante más al partido que al mercado de fichajes. "Sí que recibo información, pero me preocupo más de los que tengo que de los que puedan venir", ha dicho, sin querer mojarse, por ejemplo, en la posible llegada de Diego Lainez, por quien Serra Ferrer negocia en México.

Esto es lo que ha dicho el técnico cántabro:

- ¿Ilusionado con la Copa?

- Estoy muy ilusionado, claro. Es una competición en la que nos gustaría mucho avanzar y hacer un buen papel este año. Sin duda, la Copa siempre me ha gustado, porque es un torneo muy bonito de jugar, y vamos a afrontar el partido con todo lo que hay que poner encima de la mesa para sacar adelante esta eliminatoria. La Real es muy buen equipo; ya lo comprobamos aquí. Quizás sea el mejor equipo fuera de casa. La última, en un escenario que no es nada fácil, en el Bernabéu. Los dos partidos van a ser muy parecidos en muchas cosas, los dos tenemos grandes futbolistas... y va a haber mucho equilibrio.

- ¿Tiene previsto realizar muchos cambios?

- Algunos habrá. Tenemos varios jugadores lesionados y queremos que todos se sientan partícipes. Aún no lo tengo todo decidido.

- ¿Cómo tiene la enfermería?

- Sidnei, Junior y Kamptoum evolucionan bien. Pronto Sidnei empezará a hacer trabajo con el grupo, como los otros dos. Lo de Inui es un contratiempo inesperado. Cuando vine a entrenar, no sabía nada. Me lo dije él cinco minutos antes de la sesión. Fue algo repentino, por la lesión de un compañero.

- ¿Nos puede contar algo sobre el mercado de fichajes?

- Esas cosas es mejor que las habléis con el club. Yo no voy a comentar nada. Sí que recibo información, pero me preocupo más de los que tengo que de los que puedan venir. Salen tantas cosas, que no voy a estar comentándolas constantemente. Todos los que vayan a venir al Betis me parecen muy buenos futbolistas".

- ¿Hará la alineación pensando en el Real Madrid?

- No voy a hacer esta alineación pensando en el Madrid. Pienso en el partido inmediato, que ya es una papeleta buena. En LaLiga no tenemos mucha distancia con los de arriba -es verdad que con los de atrás tampoco...- y ahora lo que toca es la Copa. Es verdad que tienes que pensar en todo, porque no tenemos una plantilla grande y hay lesionados, pero trato de sacar un equipo que no nos merme en cada encuentro. Las decisiones que tomamos son todas bastante meditadas, en ese sentido. Hay que competir cada cuatro días y esto es muy largo.

- ¿Prioriza no encajar, dado el valor doble de los goles fuera?

- Nosotros queremos ser valientes, no conservadores. Salvo cuando el rival te somete. Entonces, te tienes que defender, pero nuestra inspiración es la valentía. Nuestro compromiso es atacar el campo contrario. El Huesca, por ejemplo, nos obligó, pero ésta es nuestra idea y nos va bien.

- ¿Jugará Sergio León?

- Hay jugadores que juegan más y otros menos. Pasa en todos los equipos. Uno da minutos a los que piensa que le van a resolver más cosas. Como pasa con Sergio León. Seguramente me equivoque con mis decisiones, pero trato de no hacerlo. Sergio tuvo un rol en años anteriores, pero el nivel de la plantilla ha subido, hay más jugadores y cuesta más hacerse con un hueco.

- Tras lo de Huesca, ¿entendería una protesta de la afición?

- Hay que respetar la opinión de todos, pero hay más de positivo que de negativo en las cosas. Al menos, desde que yo estoy. Y tampoco se puede unificar la opinión de los 60.000 béticos que van al campo. Cada uno tendrá su opinión, la puede expresar y es respetable. Fuimos a Huesca y no voy a decir que la afición de El Alcoraz metiera el gol porque no saltan al campo, pero el ánimo y apoyo que dieron, teniendo ocho puntos, ayuda mucho.

- ¿Teme, tras las protestas por el VAR de Real Sociedad y Real Madrid, sus dos próximos rivales, que le puedan perjudicar?

- Yo espero que no nos perjudiquen. El VAR es una herramienta para mejorar y aclarar situaciones comprometidas. Es verdad que no hay unanimidad, porque hay acciones que se revisan y otras no, aunque ellos digan que lo revisan todo, pero, como todo lo que arranca, necesitará un proceso. Nos favorecerá a todos, aunque alguna vez te perjudique. La idea es que vaya mejorando.

- ¿Le pareció penalti lo de Vinicuis?

- Yo hay muchas acciones de esas que no las pitaría, porque a veces los jugadores estiran una pierna con la intención de no seguir jugando, sino de que le toquen... No sé, igual si me pasa a mí me quejo porque digo que es penalti. No es fácil.