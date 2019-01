Lainez y el cambio en la política de fichajes del Betis

Muchos acogieron el posible fichaje de Diego Lainez, cuando apareció su nombre en la prensa, con bastante escepticismo, pues no encajaba mucho con lo que se había firmado en Heliópolis últimamente, pero se da la circunstancia de que Serra Ferrer ya había conformado una plantilla base con jugadores experimentados y, sin descuidar la cantera, desea ahora darle un toque de juventud, pensando también, seguramente, en obtener un futuro rédito económico, además deportivo.

Así lo ha explicado el de Sa Pobla: "No es una fecha determinada para comenzar a seguirlo, es un tiempo que hemos ido observando, consolidando una opinión, no de un scout, sino de muchos que nos ha hecho dar este paso definitivo. Es cierto que un futbolista de la categoría de Diego -Lainez- es normal que no pase desapercibido porque ha sido muy visionado y ha jugado en Europa. Hoy en digital las herramientas son amplias para realizar seguimientos. La disputa con otros equipos es cierta, las ha habido (en referencia al Ajax). Es verdad que creo que es un paso firme del Betis en relación a que no solamente vamos a por futbolistas que ya están consagrados, sino también por aquellos con un enorme futuro y talento que vienen a unirse a una plantilla que tiene aspiraciones altas. Y confiamos en el talento y la juventud, mezclados con la experiencia, que pueden ayudar a consolidar este proyecto. Hace tiempo que lo seguimos pero cada día lo veíamos más difícil y nos decidimos abordarlo e ir a México. Nos desplazamos el director general y yo con una idea clara en relación a lo acordado aquí en la dirección deportiva. No es un torneo o un partido, sino la suma de muchas actuaciones y la opinión de varias personas en la que queda definido que es un jugador extraordinario para presente y futuro. Lo vimos en Marbella y también en Toulón. Es una apuesta arriesgada, sí. pero también es un aviso a los demás equipos: el Betis ya no es que aparezca en los futbolistas consagrados y definidos, sino que cuidamos el fútbol formativo y también pensamos en jugadores jóvenes de fuera".

Eligios por lo humano y lo deportivo

"Nosotros formamos parte de lo que es la dirección y ésta ha sido una decisión fácil. A pesar de la juventud de Diego, ya nos dio señales de que cada día que pasaba era una oportunidad que perdíamos para incorporar a este nuevo talento. Confiamos mucho en él y estamos convencidos de que va a sumar en una plantilla que tenemos con un nivel humano y deportivo muy alto", justificó Serra, quien avanza que el ex del América "va a saber ubicarse, encontrar su sitio. Aportará mucho de su talento, aprenderá de la humanidad y valores que atesoran futbolistas de este gran club como es el Betis".

Serra quiso "agradecer también a sus padres". "La situación era complicada para ellos porque era novedosa pero también el futbolista ha sabido sopesar los pros y contras que supone una decisión de esta envergadura. Es un chico que ha ido madurando, se ha hecho un hombre. Empezó muy precoz a saborear y a estar cerca del éxito. Fue internacional con todas las categorías de México con 18 años. Se dice rápido, pero es difícil. Y es campeón de México. Gracias por elegirnos y estamos a tu lado para acompañarte en este lindo trayecto. Nos harás sentir felices y muy realizados"



Finalmente, el vicepresidente deportivo heliopolitano resaltó que Lainez "es presente y es futuro", que está para jugar ya, pues a Setién no le sobran efectivos. "No pensamos en el futuro solamente. Se incorpora a una plantilla donde tenemos tres competiciones muy exigentes. Tenemos una plantilla de jugadores de campo no muy larga y necesitamos en esta segunda vuelta esto. Talento, ilusión, compañerismo, solidaridad. Valores que va a aportar y nos vendrán muy bien".