Real Betis-At. Madrid: Digan lo que digan los demás

El viernes se cumplieron ya cinco años sin Luis Aragonés, exentrenador del Betis y del Atlético (entre muchos otros) y uno de los mejores jugadores de la historia de ambos clubes. Si por algo se caracterizó el 'Sabio de Hortaleza' es por su personalidad y su determinación, por ser totalmente impermeable al qué dirán y a las críticas de la prensa y hasta de su propia afición. "Digo más veces vete a tomar por culo que buenos días", es una de sus legendarias frases. Otra, sin duda, es la de "ganar, ganar, ganar y volver a ganar, en eso consiste el fútbol".

Es lo que se les pide a todos los técnicos. Luego, cada uno toma su camino para intentar llegar a ese destino. Setién y Simeone han elegido rutas opuestas, pero como el que fue su entrenador (Luis dirigió al cántabro en el Manzanares y al argentino en el Sevilla), coinciden en su resistencia a las críticas. A los dos se les acusan de ser tercos. Casi a partes iguales, enamoran y desesperan, se les elogia y se les critica. Al cántabro, porque admite disfrutar más con una derrota haciendo un buen fútbol que con un triunfo aburriendo al espectador, y al argentino, por todo lo contrario, por dar a veces la sensación de tener más miedo a perder que ganas de ganar. No obstante, a los dos les sobran motivos para ser fieles a sus ideas y no desviar el rumbo. Primero, porque demuestran coherencia con sus respectivos estilos como futbolistas y, por extensión, con sus particulares modos de entender el fútbol. Y, lo más importante, porque les va bien así y hay más pros que contras en sus estilos.

De entrada, Setién tiene una preocupación más que su rival de hoy, ya que el Cholo no tiene unas semifinales de la Copa a cuatro días vista. El duelo ante el Valencia podría influir en algunas decisiones del técnico verdiblanco, que ha citado a todos los disponibles, incluido un Jesé que se machacó en el día libre para ponerse a tono. Tiene a su tripleta de centrales de gala tras la recuperación de Sidnei, pero está mermado en el costado zurdo, con Tello fuera de combate y ciertas dudas acerca de si sería precipitado o no el regreso de Junior, también presente en la lista de 20.

Si no juega, Barragán y Francis ocuparán los costados. Otro contratiempo es la baja de Carvalho, pues eso exigirá un nuevo sobreesfuerzo en piernas cargadas de minutos como las de Guardado, Lo Celso o Canales. Necesita un poco de chispa y ante el Espanyol la encontró con la entrada como revulsivos de Joaquín y de un emocionado Sergio León, quienes apuntan a titulares. Otras armas a disposición del mister bético son la de un Feddal al alza, la opción de devolver a Javi García a la medular y, arriba, el descaro del joven Lainez y el resurgir goleador de un Loren que gana galones en una delantera sin Sanabria y sin el esperado fichaje de un recambio específico, al margen de Jesé.

No obstante, tan importante es dosificar el once de hoy para poder ser competitivo el jueves, como equilibrar las emociones, rebajando la euforia copera y poniendo todos los sentidos en tres puntos necesarios para poder seguir colgados del balcón europeo, tras haber sumado sólo cuatro de los últimos 15 en juego. Enfrente tendrá un inoportuno enemigo. Porque el Atlético no está en las semifinales de Copa, pero puede presumir de su sólida segunda posición en LaLiga, donde es el equipo que menos pierde (sólo una) y que menos goles encaja (13).

Los rojiblancos exigen concentración en cada jugada y en cada segundo del partido. Eso sí, aunque no juegan el jueves ni lo hicieron el miércoles pasado, también sufren una plantilla corta diezmada por las bajas. Con Godín, Savic, Koke, Saúl y Diego Costa lesionados y con Filipe Luis, Vitolo y Lucas Hernández entre algodones, a Simeone sólo le quedan piezas para armar un once bastante más ofensivo de lo que en él es habitual. Ha ensayado toda la semana con lo único que tiene en defensa, con Lemar y Correa en las bandas de otra línea de cuatro junto a Rodri y Thomas y con el debutante Morata al lado de un enrrachado Griezmann como referencias ofensivas.

El Betis hacía 40 años que no estaba vivo en tres competiciones a estas alturas de campaña y desde la llegada de Setién ha cambiado la frustración por la ilusión; subidón anímico idéntico al que experimentó la familia colchonera con Simeone, celebrando títulos y compitiendo al nivel del Barça de Messi y del Madrid de Cristiano después de décadas de mediocridad. En los 90 minutos que dura un partido, saben que escucharán algún runrún, vítores y hasta peticiones de dimisión. Lo asumen como parte del cargo; pero más allá de todo ello y hasta del resultado de hoy, tanto Setién como Simeone están convencidos de que hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan. Digan lo que digan los demás.