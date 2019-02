Real Betis-Valencia: Una repentina y feliz prioridad

Llegados a este punto, no queda otra que ir con todo. La Copa del Rey, despreciada años atrás con rotaciones masivas, se ha puesto de dulce, precisamente, ahora que el Betis organizará y albergará la gran final del próximo 25 de mayo. Los de Setién han superado, no sin sufrimiento, a Racing, Real Sociedad y Espanyol, pero el sorteo de 'semis', por primera vez celebrado en el escenario del último partido y no en Las Rozas, fue lo suficientemente benévolo para que la ilusión se dispare.

El Valencia, al alza, representa lo menos malo que podía deparar un bombo con Real Madrid y Barcelona, una coartada perfecta para echar el resto y convertir el torneo del K.O., que aprieta todavía más el calendario de febrero, en una repentina pero gozosa prioridad en verdiblanco. Tanto el míster cántabro como Marcelino García Toral, habida cuenta del buen momento por el que atraviesan sus escuadras, apostarán esta noche por sus porteros de la Copa, aunque también por un once muy parecido al de gala.

Apenas condicionados por los que no pueden estar y por los que se perderán la cita liguera del fin de semana por sanción, ambos entrenadores perseguirán un resultado que les dé cierta ventaja el jueves 28-F en la vuelta en Mestalla, si bien queda un mundo hasta entonces, con tres duelos del campeonato regular y los dieciseisavos de la Europa League de por medio.

A falta de que se conozca este mediodía la lista de convocados, es segura la ausencia por lesión de Tello y probable la de Feddal, renqueante de un proceso gripal. Al menos, Bartra y William Carvalho llegan a tiempo, ofreciendo soluciones a Setién. Mandi y Junior deberán cumplir un partido por acumulación en Butarque, así que, pese a que el franco-argelino está también apercibido en Copa, lo pertinente es que figuren este jueves de inicio, con Joel bajo palos.

Javi García tiene alguna opción, quizás mayor el domingo, por lo que Sidnei completaría la primera línea. William y Guardado reiterarían el doble pivote que libera a Canales y Lo Celso, que descansó ante el Atlético, para oficiar de mediapuntas y conectar con Loren, referencia y con reposo igualmente en Liga. Por fuera, como ya se ha apuntado, Francis o Barragán estarían en la derecha, posiblemente el segundo, ya que el de Coín habrá de ser carrilero zurdo ante el Leganés ante las bajas obligadas de Junior y Tello. Jesé, salvo sorpresa, deberá esperar.