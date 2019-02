"El Betis es favorito, pero no descarto al Rennes"

Brandon Thomas juega en Osasuna cedido por el Rennes, equipo al que volverá al final del curso si los pamploneses no suben a Primera. El delantero ha atendido a Radio Marca para analizar la eliminatoria entre el Betis y el equipo francés: "Los equipos de España desconocemos un poco la liga francesa. Es físico y tiene a gente con calidad y técnica. Tiene buenos jugadores como Benjamin André o Bourigeaud", señalaba el punta, que da su pronóstico: "Para mí el favorito es el Betis, pero no descarto al Rennes por cómo viene y cómo están jugando y del partido que hizo el Betis contra el Leganés".

Uno de los futbolistas a tener en cuenta e Sarr: "Coincidí con Sarr, es muy potente, muy rápido. El año pasado no tuvo gol, este año lo está teniendo. Es un jugador a tener en cuenta para la eliminatoria. Es muy joven, tiene mucho margen de mejora, es potente. Hay que tenerlo en cuenta".

En cuanto a los puntos débiles, Thomas cree que en Francia suele haber demasiados fallos atrás: "Su defecto serían los despistes atrás. A veces atrás puede haber despistes en la liga francesa. Allí les hacen gol fácil por despites que a veces parecen cómicos".

El Rennes llega muy motivado a la Europa League: "El año que llegué el objetivo era meterse en Europa. El año anterior no se metieron por poco. Yo desconocía Rennes y el objetivo era meterse en Europa. La afición lo quería. La gente se toma muy en serio lo de la Europa League. Están muy emocionados todos".

La afición del equipo galo es de las que anima sin violencia: "Me gustó bastante la afición. Todo es un show. La afición es de las mejores. Hay buen ambiente. Montan tifos espectaculares. La afición es muy buena y animan bastante".

También tuvo buenas palabras el ex del Mallorca para el técnico, Julien Stéphan, con el que coincidió en el segundo equipo: "Tienen una plantilla amplia. Tienen muchísimos jugadores. Tienen repertorio en el banquillo. Este entrenador lo conocí en el filial y me pareció espectacular. Muy buen técnico y persona. No me sorprende lo que está haciendo".