Clement Grenier: "El Betis está más acostumbrado a jugar en Europa, va a ser un partido difícil"

Clement Grenier, jugador del Rennes, ha contado al periódico Ouest-France sus sensaciones ante el partido de Europa League que se disputa este jueves en el Stade Rennes contra el Real Betis.

El equipo francés llega a la eliminatoria con fuerza tras derrotar al Saint-Etienne (3-0) lo cual consideran un mensaje de confianza de cara al partido de este jueves pero Grenier es consciente de que no será un duelo fácil. "Los partidos de antes y después de la Europa League son siempre difíciles. Nosotros hemos demostrado con el 3-0 contra el Saint - Étienne que estamos bien, pero sabemos que es una competición diferente. El Betis está más acostumbrado a jugar en Europa, va a ser un partido difícil, lo vamos a preparar de la mejor manera con el entrenador. Es un equipo que está bien en la clasificación española y tiene jugadores fuertes y un buen colectivo en el juego de pases. Tenemos que estar atentos, trabajar mucho y correr" declaró.

El jugador ha asegurado que no se debe subestimar a los jugadores del conjunto verdiblanco ya que lo considera un equipo exitoso que "en estos últimos tiempos a lo mejor es un poco menos bueno" pero tiene jugadores con mucha experiencia lo cual hace que sea un partido muy interesante: "Pienso que van a querer meternos presión en el primer partido y nosotros tenemos que estar preparados y responder con lo que dominamos: técnica, táctica y atletismo. Estos dos partidos contra el Betis son muy interesantes para jugar. El primero es en casa y sabemos que no tenemos que encajar goles. Estamos en buena racha en casa, espero que no nos de mala suerte decirlo. Vamos a necesitar el calor de la afición".

Finalmente, Clement Grenier ha anunciado que ha visto los partidos del equipo de Setién, contra el Atlético de Madrid (1-0) y el Valencia en Copa del Rey (2-2) de los cuales ha concluido lo siguiente: "Es un equipo que tiene una enorme posesión del balón, que juega mucho con eso. Vamos a tener que apretar enormemente los espacios. Es un equipo que juega, un equipo español. Tenemos que poner un poco de impacto físico, aunque tengan a William Carvalho en defensa. Tenemos que seguir en nuestro registro, con impacto físico y la capacidad de poder conservar balones y sacarlos correctamente. Va a ser un partido muy táctico y puede que espectacular."