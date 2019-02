Mandi: "Va a ser complicado"

Mandi no se fía de un Rennes al que ve en buen momento.

Aïssa Mandi, por su pasado en la Ligue 1 y su dominio del francés, fue el jugador elegido por parte del club para que compareciese junto a Setién ante los medios, en la previa del Rennes-Betis de dieciseisavos de final de la Europa League. Y el otrora central del Reims ha dejado claro que los verdiblancos no lo tendrán nada fácil.

"Todavía sigo la Liga francesa. El Rennes tiene buen equipo; está en buen momento desde que cambió de entrenador. Va a ser complicado, seguro, pero tenemos confianza en nuestros equipo y queremos una victoria", ha declarado Mandi.

"Son dos Ligas muy diferentes. No hay similitudes entre los equipos de ambas ligas, por lo que no se me ocurre con qué equipos podría comparar al Rennes", terminó diciendo el franco-argelino.