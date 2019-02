El Betis más polifacético de la historia

El Betis, a lo largo de esta temporada, ha tocado el cielo con victorias contra el Barcelona, el Milan, el Atlético de Madrid, el Sevilla... y también ha descendido a los infiernos con derrotas que le sacaron los colores como ante el Huesca, contra la peor versión del Villarreal o la del pasado domingo en Leganés. Todo ello, con un entrenador que nunca había preparado una campaña con tres competiciones y con una plantilla corta que, además, ha sufrido lesiones de hombres importantes y un rendimiento por debajo de lo esperado de algunos refuerzos estivales.

Algunos aficionados se quedan sólo con los mejores días y con un estilo de juego elogiado en medio planeta; para otros, lo que prima son los días de bochorno y la tozudez del técnico a la hora de desdeñar manejar un plan B. Sin embargo, las estadísticas y la historia dan más la razón a los primeros; ya que, con sus cosas buenas y sus cosas malas, este Betis de Quique Setién es el más polifacético de toda su historia.

Está luchando por repetir en competiciones continentales la próxima temporada por la vía de LaLiga, donde va séptimo; por la vía de la Copa del Rey, ya que viajará el día 28 de febrero a Valencia a buscar el pase a la final (con un 2-2 de la ida) y también vía Europa League, donde el 3-3 en Rennes le da muchas opciones de sellar el billete a octavos el próximo jueves ante su público.

Éste es el mejor Betis en tres competiciones porque, para empezar, hacía 41 años que no estaba vivo en estos tres frentes a finales del mes de febrero. La última vez fue en la 77/78, con Rafa Iriondo a los mandos. Ese curso llegó a cuartos de final de la Recopa -techo continental de la entidad heliopolitana- y a los cuartos también en la Copa; pero pagó el esfuerzo en el torneo doméstico, ya que acabó en la decimosexta posición (de 18) y le costó perder la categoría.

Y no fue algo casual. De hecho, lo más habitual en las diez temporadas anteriores a ésta en las que el Betis participó en tres competiciones ha sido que el equipo se resintiese en Liga. Así, en la 64/65 fue decimosegundo en una Liga de 16 y no descendió de milagro, a pesar de que no pasó de dieciseisavos en la Copa de Ferias ni en la Copa del Generalísimo.

En la 82/83 sólo pudo acabar en undécima plaza y también fue eliminado a las primeras de cambio en UEFA y Copa. En la 84/85 fue decimocuarto, y cayó en la primera ronda de la UEFA y en cuartos de la Copa. La 98/99 acabó en una discreta undécima plaza; pero llegó a octavos en los otros dos frentes. El peor Betis multifuncional fue el de la 13/14, que descendió como colista a falta de un mes, cayó en octavos de la Europa League en los penaltis y tras desperdiciar el 0-2 de la ida ante el Sevilla y en el torneo del K.O. cayó en octavos.

El mejor papel, hasta ahora, es el octavo puesto de la 95/96, la 97/98 y la 02/03. Precedentes que, sin duda, y al margen de las filias, las fobias y los gustos de cada uno, ponen en valor todo lo realizado por la actual plantilla verdiblanca.