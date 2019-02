"Del Betis admiro su cabeza fría y su talento"

Acaba de llegar al Rennes y, quizás por eso, habla con libertad y sin tapujos sobre el Betis, desde el conocimiento de la Ligue 1 y la experiencia que le otorgan sus tres lustros como ojeador de la Real Sociedad en el país vecino. Éric Olhats (1962) nació en un pueblecito muy cerca de Bayona, en el llamado País Vasco francés, y aparcó su carrera como entrenador para descubrir talentos para el cuadro 'txuri-urdin', como un tal Griezmann, del que luego fue asesor muchos años.

El verano pasado, fichó como 'scout' por el Atlético de Madrid, aunque la "estrecha relación" entre Miguel Ángel Gil Marín y Olivier Letang, ex del PSG y actual presidente bretón, ha propiciado que el técnico se incorpore hasta final de temporada al cuerpo técnico de Julien Stéphan como Responsable de Competitividad.

"Aquí estoy, disfrutando de la buena temperatura de Sevilla, que nada tiene que ver con la de Rennes", bromeaba Olhats en el inicio de su conversación con ESTADIO Deportivo, especificando su nuevo rol: "Me llamaron hace un mes, porque estaban en tres competiciones y por mi trayectoria en la Real, un club similar y con una identidad cultural fuerte de lucha y garra. Querían que les ayudara estos cinco meses; me pareció interesante, siempre que no me tuviera que desvincular del Atlético de Madrid. Estoy de ayudante de Julien para inculcarles un poco de mi experiencia. Siempre voy con el primer equipo, a los entrenamientos y los desplazamientos y me siento en el banquillo. Soy ojeador por circunstancias de la vida, pero yo tengo el título de entrenador desde hace muchos años. Me meto al terreno de juego, pero no me meto en cosas de técnica y táctica".

De lo anterior se deduce que es uno de los culpables de la agresiva salida de los rojinegros en la ida. "Sólo uno de ellos (risas). Teníamos que intentar superar a una plantilla de tanta calidad", asevera. El ex 'txuri-urdin' tarda poco en confesar su predilección por el rival que tendrá enfrente esta noche: "Ya había visto el enfrentamiento de Copa con la Real Sociedad y me causó una impresión fuerte. Admiro su competitividad, su talento, su posesión. No me sorprendió el partido que hizo el Betis en Roazhon Park. Tuvimos un poco de suerte al principio de sorprenderles y hacerles dos goles, pero en ningún momento vi al Betis entrar en pánico. Siempre tuvieron la cabeza fría, confiando en su talento, con 2-0 e, incluso, con el 3-1, que fue un palo para ellos. Tienen una plantilla estupenda. El 3-3 es un reflejo de lo que fue el partido, con nosotros luchando mucho y, poco a poco, el talento que se acaba imponiendo. Me pareció normal que llegaran a empatarnos, la verdad".

Olhats abraza el cartel de víctima, aunque no descarta la sorpresa. "Tenemos un 14% de posibilidades. Sentimos mucho respeto por el Betis, su afición y la calidad de su plantilla, que me encanta, pero lo vamos a poner todo para morir, como se suele decir, de pie. Podemos contar con Niang y Sarr, que pusieron en problemas al Betis por su velocidad. Vamos a utilizar todas nuestras armas para complicarles, pero somos conscientes de la plantilla que tenemos enfrente y de las pocas posibilidades de pase. Sólo con dos jugadores no será suficiente; tiraremos del grupo, de nuestra abnegación. Ellos dos fueron determinantes en la ida, pero este jueves el Rennes al completo debe estar centrado. No podemos ocultar que, con 3-3, va a ser muy, muy difícil", afirma el ojeador colchonero, "sorprendido" por un plantel rojinegro "con equilibrio y un potencial muy grande. La diferencia de Francia y España es que aquí se juega a ganar y allí a no perder. Julien es un técnico joven y ambicioso que intenta que su equipo juegue bien".

Éric se alegró especialmente de saludar a Canales, que "¡parece que tiene 22 años!" y al que daba por perdido, pues, cuando estaba en la Real, tuvo una segunda lesión en la rodilla parecida a la anterior. "Era joven, pero se antojaba el final de su carrera. Es increíble lo bien y lo feliz que está". Pero no es el único bético que le gusta: "Estoy enamorado de la clase de Lo Celso, al que conozco bien. Está a un nivel impresionante. El portero Joel también tiene un juego de pie fenomenal. Es una plantilla alegre y convencida de jugar como juega. Lainez se ve que es un talento puro. Va a ser un chico al que seguir desde muy cerca. Con 18 años y esa clase... Me gustó mucho Loren, ya desde el partido de Copa. Un delantero que se complementa muy bien con Canales y Lo Celso. Y Jesé... Joder, casi puedes dar once nombres de futbolistas de primer nivel. Si te soy franco, es un regalo el espíritu que ha dado Setién a la plantilla. He pasado muchos años en España y me encanta esta filosofía. Ir perdiendo 2-0 y seguir jugando igual... Todos no pueden hacer eso. Soy admirador de ese entrenador".

Por último, era obligado cuestionar a Olhats sobre el presunto interés del Atlético de Madrid, club para el que trabaja, en Aïssa Mandi, aunque se desmarcó con elegancia: "No es por no responderte, pero llevo poco tiempo allí, y soy más ojeador que el que toma las decisiones. Lógicamente, veo la calidad que tiene y su importancia en el Betis. Tiene mucho potencial para el futuro. La progresión de este jugador es estupenda. Salta a la vista que ha madurado y también que esta filosofía diferente le va como un guante. Tiene todo para ser un crack. No lo conozco, pero seguro que tenía eso dentro y lo ha sacado en el Betis. No se puede aprender de golpe".