Setién habla sobre las opciones del Betis, la afición, el Valencia o el posible rival

Quique Setién ha hablado en la previa del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla. El técnico ha valorado las opciones de su equipo de pasar de ronda y ha comentado otras cuestiones de actualidad de la entidad verdiblanca.

Sensaciones antes del partido: "Lo veo como todos los béticos, con mucha ilusión, con muchas ganas, con grandes expectativas de superar a este equipo y jugar la final en nuestro estadio. Es el partido más importante desde que estoy en el Betis. Todo el mundo es consciente de lo que nos jugamos. Por ilusión, ganas, entusiasmo estamos todos muy comprometidos. Vamos a ver si somos capaces de superar a un gran equipo que juega en su casa, pero tenemos tantas opciones como tienen ellos. Va a ser igulado como todos los partidos que jugamos contra ellos. Necesitaremos nuestra mejor versión".

Cómo ve el partido: "Va a haber pocas sorpresas. Va a ser un calco de los partidos anteriores. Hay dos estilos diferentes, uno conservador y otro más atrevido. Ellos hacen las cosas muy bien, tienen los mecanismos muy preparados, nosotros también. Sabemos lo que tenemos que controlar, lo hemos visto en los partidos que hemos jugado contra ellos. Ellos también lo saben y tratarán de contrarrestarnos. Sabemos donde no podemos cometer errores y ellos intentarán aprovecharlo. Vamos a ver el acierto que uno y otro equipo tienen en las áreas".

Futbolistas tocados: "Tello, desde el inicio no lo vemos, pero podría ser una posibilidad en algún momento del partido si finalmente va al banquillo. Excepto Junior todos están bien y en condiciones de participar. Hay algunos como Tello que no están para 90 minutos, pero lo podemos contemplar. Tenemos que dejar algunos fuera y es lo que tengo que elegir y vamos a ver si afino bien porque puede ser importante para el partido".

Viajan todos: "Son partidos especiales. Todos se siente muy partícipes. El entusiasmo y las ganas que han puesto en los dos entrenamientos, el de ayer con el respaldo de la afición. Son partidos importantes y sabemos lo que nos jugamos. En estas situaciones a los futbolistas se les olvidan las molestias, los problemas y tienen ganas de jugar y dar lo mejor de sí mismos. Me tocará a mí decidir porque sólo puedes jugar con once y tener a siete en el banquillo. Alguno se quedará fuera, pero estamos unidos. Los que jueguen, los que estén en el banquillo y los que se queden fuera van a sumar".

Vuelta fuera: "Todos buscamos esos aspectos psicológicos que puedan afectar al rival. Es rival que el resultado para el equipo de casa es incierto también. Nosotros tenemos que ir a marcar un gol como mínimo. También de su potencial y que si vamos abiertamente también nos pueden hacer un gol. Lo psicológico va a influir mucho y vamos a ver quién lo domina mejor. A nosotros nos puede llegar la ansiedad e irnos arriba, cuando un gol en el último minuto también vale. Luego en el fútbol hay once jugadores y es difícil coordinar el pensamiento de todos. Unos se van a dejar llevar por el entusiasmo, otros van a ser más fríos e inteligentes. Lo importante es que todos lo tengamos claro. Defender cuando hay que defender y atacar con determinación cuando lo hagamos. Lo que no va a cambiar son los principios del Betis y el Valencia, lo que nos ha movido a Marcelino y a mí. Uno más conservador y otro más atrevido. Yo voy a querer tener el balón y en ocasiones no lo tendremos y ellos igual, querrán hacer posesiones largas".

Entrenamiento con 11.000 personas: "Ya lo hemos vivido desde que estoy aquí. Es digno de admiración. Que venga tanta gente, con entusiasmo llega y al futbolista le responsabiliza para meterse en el partido. Todos estamos muy motivados, sabemos que recibiremos el apoyo permanente de nuestro público. De los que vengan y de los que estén aquí".

Supercopa si pasan a la final: "Son posibilidades que están ahí y alguno le tiene que tocar. Estoy muy centrado en este partido, como estamos todos. Hemos preparado todo, ajustar bien lo que haya que ajustar y encomendarnos a que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Es el día para que cada uno exponga lo que tiene dentro".

Joaquín, bicampeón de Copa: "Todo el mundo aporta todo lo que puede en estas circunstancias. Joaquín ha tenido la suerte de tener esas dos experiencias. Va a ser un baluarte importante para llevar coherencia al terreno de juego. Más que el corazón, uno tiene que tomar buenas decisiones. De lo que hagamos va a depender que nos salgan las cosas".

Once decidido: "Casi en el cien por cien, pero no del todo. Siempre dejo para la última noche las cosas en las que uno tiene más dudas. No tengo una varita que me dice que 'con esto voy a acertar'. A diferencia de muchos, yo tengo que decidir antes. A posteriori es más fácil ver quién tendría que haber jugado".

Partido más importante de su trayectoria como entrenador. "Seguramente. Como entrenador no he tenido nunca la posibilidad de jugar una final y es un estímulo enorme. Jugar por un ascenso es también muy importante. Estos son los partidos bonitos que a uno le gusta jugar. Lo importante es llegar aquí y disfrutar este momento. Tener la posibilidad de jugar una final, cuando el año pasado tuvimos una derrota muy dolorosa en la primera eliminatoria. Hemos crecido hasta llegar a Europa, jugar unas semifinales y estar a cuatro puntos de jugar la Champions, que puede ser un objetivo en el que nos podemos centrar a partir de pasado mañana".

Creencias: "Me apoyo más en el trabajo y en las ganas y la motivación y el convencimiento que uno tiene que tener de que ha hecho bien las cosas y no somos inferiores a nadie. Son once contra once y el trabajo que hayas hecho. A mí estas cosas siempre me han pillado trabajando. Promero tratar de que mis jugadores no se olviden en ningún momento de que tenemos un partido muy importante y luego Getafe y Vigo".

Semifinal entre el Barcelona y el Madrid: "Quiero al que sea peor. Me da exactamente igual. Al Madrid no le hemos ganado y al Barcelona sí. Pero nunca se sabe. Al Madrid pudimos ganarle y pudimos perder contra el Barcelona, pero me es indiferente".