Una diáspora que puede ser masiva

El primer parón de selecciones del año 2019 puede batir todos los récords recientes en Heliópolis, pues cinco miembros de la plantilla que adiestra Quique Setién ya conocen oficial u oficiosamente que deben afrontar compromisos con sus respectivas selecciones, mientras que otro es casi seguro y uno más podría repetir, sin descartar que la nómina de convocados por Luis Enrique crezca en esta ocasión.

De esta forma, Guardado y Lainez conocieron ayer de manera oficial que volverán a vestir la camiseta del 'Tri', pues entran de lleno en los planes del nuevo seleccionador mexicano, Gerardo 'Tata' Martino, con lo que se unen a Lo Celso, fijo desde que Lionel Scaloni se hiciera en solitario con las riendas de la 'Albiceleste' y que ya conociera hace unos días que integrará la citada diáspora verdiblanca.

Por su parte, Mandi será de nuevo de la partida con Argelia, tras perderse por sanción el último compromiso contra Togo, si bien la citación de Djamel Belmadi no será oficial hasta el lunes próximo, al tiempo que William Carvalho no se pierde una llamada de Portugal -Fernando Santos la hace pública este viernes- desde que debutara en 2013, a no ser que estuviera lesionado, castigado (por amonestaciones, se entiende) o con la sub 21 lusa.

Se antoja bastante probable también que Pau López continúe en los planes de Luis Enrique, que pasado mañana confirma sus elegidos, entre los que podría haber alguna sorpresa extra, pues Bartra ha entrado una vez en su nómina al frente de la 'Roja' y Canales está en casi todas las quinielas para dar el salto definitivo, después de una etapa brillante en las inferiores.

Finalmente, otro de los que podría ausentarse de la capital hispalense durante el parón es Kaptoum, que fue una de las sorpresas de la primera lista de Clarence Seedorf como seleccionador de Camerún, aunque el mediocampista heliopolitano, que alterna el Betis Deportivo con el primer equipo, no llegó a estrenarse en noviembre en el amistoso contra Brasil ni antes en el duelo clasificatorio para la Copa de África frente a Marruecos. Al menos, tras este 'impasse', los verdiblancos no jugarán hasta el domingo 31 (14:00 h) cuando visitarán Vallecas.