Setién, sobre la eliminación del Sevilla: "Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender"

Quique Setién atendía a los medios después del último entrenamiento del Betis ante de medirse al Fútbol Club Barcelona. Hoy eran diversos los temas que podían surgirle al técnico cántabro en rueda de prensa, pero todo se resumió en Selección y la eliminación del Sevilla.

Sobre la eliminación en octavos de final de la Europa League del eterno rival Setién explicaba que: "Me pareció un partido más de Europa League. Estuvo bastante disputado y tuvo el resultado incierto hasta el final. Se decantó a favor del Slavia, pero también pudo decantarse por el Sevilla. Vi ese partido y otros. Yo creo que todos los equipos tienen sus momentos para ganar y para perder. En el fútbol nadie garantiza ganar siempre o perder siempre. Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender".

En cuanto a la broma de Joaquín la calificó como "el contexto de esta ciudad" antes de destacar la principal virtud del portuense fuera de los terrenos de juego: "Todo lo que hace, por su forma de ser y de decir las cosas€ es un tipo simpático".

En cuanto a la llamada de Canales por parte de Luis Enrique para participar en los partidos de España ante Noruega y Malta declaraba que: "El caso de Canales él tenía mucha ilusión porque era consciente de la temporada que está haciendo. Luis Enrique ha querido aprovechar el gran momento de forma. Este momento tendría que llegar, ha hecho merecimientos para ir. Es un futbolista que ha trabajado mucho para estar ahí, es un referente para muchos de sus compañeros. Ojalá que esta convocatoria se vaya repitiendo y lo veamos permanentemente en nuestro equipo, en España".

Por otra parte no se mostraba tan sorprendido por la convocatoria de Pau López, un jugador que ya ha vestido la camiseta de la Selección -sobre todo desde la llegada de Luis Enrique-: "No es la primera vez, pero estamos muy contentos. Como en la de Fabián, que seguro que parte del beticismo está satisfecho por el hecho de que tenga una oportunidad con el primer equipo".