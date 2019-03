Emerson, "más adaptado", agradece a Oliveira estar en el Betis

Tras alguna aparición testimonial previa, puede decirse que el brasileño Emerson Aparecido consiguió 'debutar' con el Betis frente al Barcelona, acumulando unos 30 minutos de juego aproximadamente; una oportunidad que le hace estar "muy contento", tras un mes ya en la capital hispalense: "Estoy muy contento por la oportunidad que el míster me dio. Estoy feliz porque he jugado 30 minutos más o menos, pero un poco triste por el resultado del partido, en el que jugamos muy bien durante varias partes del encuentro. Pero esto es fútbol...", dijo el zaguero en los medios oficiales del club, donde reiteró que va "mejorando" y que "cada vez" está "mejor para ayudar al equipo".

Una motivación por aportar su granito de arena en este final de temporada que le hace trabajar más y más, tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Desde que llegué, en el primer entrenamiento, noté que el fútbol aquí es más rápido. Pensaba que no estaba al ritmo de los otros, que mis compañeros pensaban más rápido que yo. Ahora estoy más adaptado". Por ello, su principal objetivo ahora es perfeccionar su labor como lateral: "Tengo que hacer muy bien el papel de lateral. Marcar bien y atacar bien. Aquí son más rígidos con eso; en Brasil no era tanto así. He aprendido a jugar más rápido con la pelota, a no demorarme tanto a la hora de dar un pase; esas son las cosas que más me están insistiendo".

Habiendo aterrizado en España de manera conjunta entre el Betis y el Barcelona, el brasileño sólo piensa en los de Heliópolis, donde desea seguir ganándose la confianza; algo para lo que ha sido clave el exbético Ricardo Oliveira, quien aconsejó su fichaje y, también, le asesoró en su crecimiento como futbolista. "Llego al Betis con muchas ganas de jugar y de ayudar, entonces coloco en mi cabeza que tengo que estar mejor cada día. Eso hace que entrene mucho; tengo conmigo un entrenador personal que vino de Brasil", explica el lateral, quien ahonda en su relación con Oliveira, excompañero suyo en Brasil: "Estoy seguro de que si Ricardo no se cruza en mi camino, no estaría hoy en el Betis. Tampoco tendría la capacidad que tengo. Me mostró muchas cosas que yo no entregaba en el campo. Me decía que tengo mucha capacidad, que tengo que hacer esto... Ricardo es una de las personas más importantes de mi vida. Para mí es un ídolo tanto como persona como jugador, por la dedicación que tiene. Yo lo escuchaba mucho, él hablaba mucho conmigo. 'Cuando vayas, tienes que hacer eso', me decía. Es como un entrenador para mí".