Emerger o hundirse contra el 'Submarino'

El Villarreal llegará mañana al Benito Villamarín con una toga por vestimenta y un mazo en la mano para dictar sentencia sobre el cada partido más cuestionado futuro de Quique Setién como entrenador del Betis. El choque de este domingo ante el cuadro amarillo será un nuevo juicio sumarísimo contra el cántabro, que ya pasó por algo así ante el mismo rival hace poco más de un año, cuando también se jugó contra el 'Submarino' emerger o hundir del todo este proyecto.

Los cuchillos están afilados, con las irreverentes redes sociales como termómetro para medir los altos niveles de enfado del beticismo. Las voces que piden el despido inmediato del míster verdiblanco crecen a medida que el equipo suma partidos sin dar muestras de poder reaccionar.

La rumorología, siempre presta para estas lides, también está activa. Se desliza el nombre de José Juan Romero, el de Alexis Trujillo y hasta el de Serra Ferrer como opciones interinas. Sin embargo, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Setién se sentará el domingo en el banquillo y la idea del club, a día de hoy, sigue siendo la de acabar con él la temporada y, en función del sabor de boca final, decidir qué hacer a partir de la 2019/2020.

El preparador del filial no tiene ningún aviso de los dirigentes para que esté listo para tomar las riendas del primer equipo y desde la entidad no alimentan el rumor de un ultimátum de Serra esgrimiendo 'Setién o yo'. Confían en que un buen final de curso cambie la dinámica y eso pasa por repetir el gran punto de inflexión que supuso la cita ante el Villarreal el 3 de febrero de 2018. Entonces, a pesar del 3-5 en el derbi, Setién también estaba muy cuestionado. El Betis estaba decimotercero y había sido eliminado de la Copa por el Cádiz. Daba dos pasos hacia atrás por cada uno adelante y se tachaba al santanderino de ser terco e inmovilista. Se le pedía un golpe de timón y éste llegó en la jornada 22 de la 17/18, a pesar de que en la previa no daba muestras de ser partidario a hacer modificaciones. "Hay gente que me dice que soy un cabezón y lo soy. Muchos me decían que no me iba a comer el turrón y es febrero y aquí estoy. También hay gente que es feliz viendo jugar al equipo en determinados momentos. Respeto todas las opiniones, pero lo que no puedo es cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que mejorar muchas cosas; pero cambiar genera dudas", manifestaba en la rueda de prensa anterior a la cita en casa ante el Villarreal.

"Arriba el periscopio. Reforzado con Bartra, el Betis de Setién persigue el equilibrio que le permita emerger ante el 'Submarino' y fijar al fin su rumbo a Europa"; titulaba en portada ED aquel 3 de febrero de 2018, día en el que el míster heliopolitano tocó por fin la tecla acertada.

Se estrenó el central catalán y, con él, un 1-3-5-2 que ya había usado de manera puntual y que pasaría a ser intocable hasta el día de hoy, a pesar de que en ese mismo partido Feddal se lesionó de gravedad. Otro cambio fue echar mano de la sabia nueva que aportaba el hambre de Loren, que cayó de pie en el primer equipo y que debutó con un doblete que dio el triunfo que inició una racha triunfal que llevó hasta Europa.

En las últimas 18 jornadas, el Betis ganó 10, empató tres y sólo perdió cinco; lo que se sirvió para escalar de la decimotercera a la quinta posición liguera.

Repetir o claudicar

Ahora toca repetir una dinámica así o despedirse de las opciones europeas de manera definitiva. La derrota del jueves en Anoeta (2-1) ha acentuado la caída libre del Betis en la clasificación. El ambicioso sueño de ser cuarto, señalado por la entidad como objetivo después de ser eliminado en la Europa League y en la Copa del Rey, se antoja ya una quimera; mientras que el resto de plazas continentales se alejan cada día más. El Getafe queda a siete puntos; a seis se van ya el Valencia y el Sevilla; a cuatro está la séptima plaza del Alavés (que podría dar billete a UEL); tres le saca ya un Athletic que hace nada peleaba por no bajar y la Real Sociedad ha sido el último rival en adelantarle por la derecha.

El equipo bético encadena ya ocho jornadas seguidas fuera del objetivo continental y ve más de cerca al décimocuarto (Girona, seis puntos por debajo) que la zona Champions (a siete). Urge hallar de nuevo la tecla para oxigenar un equipo con síntomas de agotamiento y con una racha lapidaria en 2019: cinco victorias en 21 encuentros oficiales, con siete empates y nueve derrotas.

El único rival directo que no ha sacado rentabilidad a esta crisis verdiblanca es el eterno rival, que iguala el balance liguero de 14 puntos de 29 posibles de los de Setién. El Alavés, con 16, le ha sacado dos; el Eibar, con 18 le ha recortado cuatro; seis le ha reducido la ventaja el Leganés: (20); siete más tiene la Real (21); ocho, el Getafe (22); 10, el Valencia (24) y 13, el Athletic (27). Es decir, los de arriba se alejan y los de abajo se acercan y hasta le adelantan.