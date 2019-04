La Volpe: "Seguro que el técnico del Betis no trabaja con Lainez como yo"

"Nos quedábamos después del entrenamiento para hacer trabajos específicos con él y con muchos jóvenes. Yo me quedaba con Diego -Lainez- porque es muy importante los detalles. No le iba a enseñar lo que él tenía, pero el oficio sí y no creo que el técnico de Betis se ponga a hacer trabajos específicos con Diego. Quizás acá sí, porque tenemos más esa docencia de enseñar", ha declarado Ricardo La Volpe en Marca Claro.

El actual entrenador de Los Diablos Rojos de Toluca cree que Lainez dejó México demasiado pronto: "Cuando yo dije de Diego fue 'cuidado', dije que se tenía que haber quedado mínimo un año más en América; yo lo hubiera dejado porque todavía no tenía roce. En los últimos partidos no era titular, pero por lo que hizo en la Liguilla, todo mundo lo ve".

Debe jugar 'de Messi'

"Para mí, su entrenador debe de saber dónde juega Messi, si ve a Messi y ve las características que tiene Lainez, es igual. A Messi se lo llevaron de 15 años y tuvo su proceso, por eso yo no quería que se fuese, le hubieran hecho mejor un seguimiento", ha dicho La Volpe, refiriéndose, seguramente, a que es como extremo, a pierna cambiada, como mejor rinde Lainez.