Serra: "Nunca he pensado en dimitir"

La victoria ante el Villarreal CF ha resultado balsámica en un Betis en el que el ambiente se estaba enrareciendo y alrededor del cual ya circulaban rumores de futuro sobre Quique Setién o el propio Serra Ferrer, por lo que la televisión oficial del club se ha afanado en demostrar que el vicepresidente deportivo, muy análitico con lo hecho y lo dejado de hacer, sólo piensa en que el equipo y la entidad sigan creciendo, a todos los niveles.



"Estos lunes son mucho más agradables, sin duda, cuando vienes de una victoria, de una victoria convincente que nos dejó unas sensaciones geniales", ha comenzado diciendo el de Sa Pobla en una entrevista concedida a Betis TV.

- Es que ante el Villarreal se recuperan buenas versiones del Betis, de esta temporada o incluso de la anterior.

- Sí. En los últimos partidos veníamos de una situación complicada, de vuelo bajo, y nos penalizó bastante en nuestra autoestima y en todo el entorno que tiene el beticismo. Pero ya sabemos que esta competición es larga, dura, exigente... Y a veces las cosas pues no salen como uno desea o ha programado, pero también te da muchas oportunidades y el partido del domingo los sacamos muy bien.

- Pero, fiel al estilo del Betis, hubo de sufrir. Menos mal que apareció Pau...

- Bueno, fiel a nuestro estilo€ Pues lo que debemos hacer es cambiarlo, porque no nos gusta que sea así. Nos gustaría que nuestro futbolista tuviese la autoestima fuerte, que tuviese el compromiso adquirido de estar a la altura de lo que es nuestro Betis.

- Tres puntos, en definitiva, que siguen enganchando al tren de Europa.

- Es uno de los objetivos llegar en el tramo final bien colocados para conseguir el objetivo máximo al que podemos aspirar, que es competir otro año más seguido en Europa. Estamos en esta posibilidad y yo creo que tenemos muy buena plantilla, que el cuerpo técnico está integrado, que es conocedor de nuestras posibilidades y, al menos, es la ilusión que yo tengo, como todos los que estamos próximos al equipo, que pensamos que vamos a hacer un tramo final muy bueno y nos vamos a clasificar.

- Lo Celso vuelve a sonreír.

- Giovani, a lo largo de la competición ha aportado mucho talento una polivalencia en su juego también muy buena. No teníamos dudas de este futbolista. Cuando acepta venir al Betis, nos alegramos muchísimo. Más allá de los baches que pueda tener todo futbolista, se podrá decir que él ha sido un jugador determinante. Y mañana le recordaremos todos los béticos como un futbolista que está aportando una dosis de talento muy alta.

- La rumorología, la cual le ha afectado a usted últimamente también, por cierto, decía que Gio no estaba contento aquí.

- No, yo no creo que esto sea así. Es verdad que ha participado en las tres competiciones del Betis, en los de su selección, que son viajes duros... y, quieras o no, esto también es un desgaste físico y psíquico que no es fácil a sus 22 años, pese a que es muy maduro y está hecho a la exigencia. Participar con Argentina es duro y venir después a competir en nuestro club es un comportamiento que no es fácil, y él lo ha llevado bien. Está integrado, es feliz, vive con ilusión, con pasión... Y nosotros estamos muy orgullosos de tener a un futbolista de este prestigio.

- Muchas veces se nos olvidan las edades de los jugadores... Es que Lo Celso tiene 22 años. Y muy joven es también Emerson, a quien se le vio una evolución muy positiva respecto al partido de Vallecas.

- Sí, es normal. El futbolista, que ha cumplido recién 20 años, es la primera experiencia que tiene en Europa, en la liga española, que es exigente... Y debes tener un conocimiento previo para que la adaptación no se te haga tan larga, pero con Emerson teníamos una ventaja previa, y es que nuestro estimado y querido Ricardo Oliveira nos informaba en cada momento. Hay muchas sensaciones, como el interés del Barça, que nos indican que este futbolista va a encajar bien. Es joven, tiene que aprender a dosificarse, a soportar el ritmo de la exigencia del juego y ante el Villarreal empezó a marcar lo que es él, por lo que estamos muy ilusionados con él, como con otros futbolistas que también tienen buen nivel.

- Ante el Villarreal se crearon muchas ocasiones. El Betis recuperó su alegría futbolística...

- Además de las ocasiones, el equipo jugó con una intensidad alta, con una actitud esforzada en la recuperación€ y también un poco más vertical, más en profundidad... Y también lo permitió el Villarreal, que necesitaba de la victoria, por su comprometida situación en la tabla, lo que conllevó que fuese un partido muy emocionante. Con detalles y destellos geniales, situaciones comprometidas... Pero el triunfo fue merecido, por compromiso y las 6-7 ocasiones clarísimas.

- El camino a seguir: intensidad, compromiso, fútbol...

- Claro. Esto es como todo. No puede haber sólo una parte que sobresalga y dejes las otras un poco olvidadas. La mezcla, la combinación de esas características que nombras, hace que el equipo sea más sólido y más fiable.

- Hay muchos debates en la calle, pero ¿cuál es el sitio idóneo de este Betis?

- Nosotros no podemos encasillarnos porque sí. Las cosas vienen como consecuencia del trabajo y el Betis está creciendo acorde con lo que quiere ser. Yo creo que con el trabajo diario, esto se va a conseguir. Por segundo año consecutivo, estamos en una posición muy buena para estos siete partidos que nos quedan. En una Liga muy igualada y que ya se ha designado a qué va a aspirar cada uno, yo creo que estamos bien. Es verdad que hemos tenido pequeñas decepciones, pero estar en un grupo en el que hay equipos con plantillas muy buenas, como Valencia, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad... Son equipos que tienen unas plantillas muy buenas. Si a esto le añadimos que siempre hay equipos que suelen dar la sorpresa, pues hace que estemos 8-9 disputando estas plazas, sin olvidarme del Athletic, que tiene su experiencia en esto de luchar por Europa. Con todo, esperemos tener una gran alegría en el próximo partido más inmediato...

- El Betis está en esa segunda liga, por decirlo de alguna manera.

- Sí, la parte de arriba está muy marcada, con Madrid, Barça y Atlético, por nivel y presupuesto, por lo que, sin descartar que algún buen año te puedas meter, no puede decir que sea una exigencia para nosotros estar entre los cuatro primeros. Con la seriedad y el compromiso, creo que sí podemos conseguir volver a meternos en Europa.

- ¿Cómo vivió las dos eliminaciones, que creo que tienen análisis distintos?

- En la Copa del Rey hemos pasado del fracaso de la temporada pasada a la decepción de ésta, pues competimos bien, jugamos bien, luchamos hasta el final contra un rival de nivel, como es el Valencia, y llegamos a tener las cosas muy de cara en la ida, en el Villamarín. Fue una pena, pero en las eliminatorias pueden pasar estas cosas. En Valencia creo que no hubo tanta diferencia. Fue un gol, un detalle. Se nos escapó, porque jugar la final en el Villamarín habría sido un regalo extraordinario para todos. Me habría hecho mucha ilusión jugar la final, que hubiese sido como una revancha de la que jugamos contra el Barcelona.

- ¿Y lo del Rennes?

- Estuvo bien, en la fase de grupos, porque estuvimos brillantes en juego y resultados. La pena es que, cuando ya teníamos la competición dentro de nuestras posibilidades, con todo el respeto para el Rennes, creo que fue una decepción, pues creo que deberíamos haber pasado. Pero en ocasiones para ganar cosas hay que pasar por otras de este tipo. Nos queda como experiencia, como 'venganza' para el futuro, para seguir clasificándonos y para pensar en un poco más.

- Es una alegría, por cierto, tenerle aquí, porque algunos aseguraron hace tres días que iba a dimitir...

- Yo nunca dije esto y es evidente que no lo he pensado. Yo sólo pienso en colaborar, en ayudar en lo que pueda. En ser un bético más, en no molestar y en apoyar. Y eso voy a hacer hasta final de temporada. Entonces, será momento de analizar qué se ha hecho, lo que podemos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos...

- Habla en plural porque aquí deberíamos ser todos uno, ¿verdad?

- Deberíamos y lo somos. Si creemos en los valores de este club, que hace muchísimo tiempo que existe, nos hará más fuerte.

- Hay quien dice que el presidente y el consejero delegado están tirando de un brazo de Setién y que usted está tirando del otro, porque vais en direcciones opuestas, qué piensa.

- Hay que decirle a los béticos que la comisión deportiva la formamos estas tres personas que has nombrado y es evidente que las cosas salen de una manera consensuada, al margen de que cada uno tiene su criterio y su punto de vista. Eso le da riqueza. Cada uno dice lo que piensa, siempre en bien del Betis, no de uno mismo o de una cosa que no sea favorable al Betis. Yo le puedo decir al bético que no se ha debatido esta cuestión del entrenador. Es evidente que habrá un momento en el que se tendrá que analizar qué se ha hecho bien o mal, pero no sólo en el cuerpo técnico; también, en la comisión deportiva. En todas y cada una de las áreas la autexigencia y el sentido de la crítica tienen que estar presentes. Todo es consensuado y, en este caso, no hay debate.