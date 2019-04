"¿Pero qué más da ya si es gol o no?"

Las cámaras de televisión captaban una conversación entre Pau López y Mandi mientras todos en el Ciudad de Valencia esperaban la decisión de Jaime Latre tras consultar el VAR para verificar que Vezo, en fuera de juego, no intervenía en el 4-0 de Coke.

"¿Pero qué más da ya si es gol o no?", se lamentaba el cancerbero. Apenas quedaba tiempo para nada más allá de un simple cambio de dígitos en el marcador, que no del signo de la quiniela. El perfil especializado @OptaJose le ponía números al desastre defensivo del Betis justo tras el tanto del madrileño: ningún otro equipo de LaLiga ha encajado más goles en 2019 que el Betis: 43 en los 25 partidos disputados entre todas las competiciones.

El gerundense, que salvó dos puntos contra el Villarreal deteniendo un penalti a Cazorla en el alargue, no anduvo fino en el derbi y pudo hacer más en el doblete de Guedes. Anoche, no levantó cabeza, fusilado las más de las veces, pero estático bajo palos. El 2-0 simbolizó el estado de ánimo particular y general.