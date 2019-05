Las matemáticas del milagro bético

A las matemáticas rogando y con el mazo dando. El Betis sólo tiene opciones remotas de entrar en puestos europeos, pero antes de recurrir a la calculadora debe transformarse por completo, tirar a la basura ese disfraz de equipo pusilánime y ganar las tres jornadas que quedan de esta Liga: ante Eibar y Real Madrid, a domicilio, y entre medias contra el Huesca, en el Benito Villamarín.

Obviamente, los de Quique Setién (que son undécimos) no dependen de sí mismos; pero si suman los nueve puntos que quedan en juego podrían acabar séptimos e incluso, sextos. Para ocupar la sexta plaza sólo les valdría una carambola de lo más compleja, además de ese citado 9/9 que le pondría con 53 puntos: que el Valencia (52) lo pierda todo; que el Athletic (50) no sume más de dos puntos; que el Alavés (47) gane un máximo de cinco unidades y que Real Sociedad y Espanyol (44 ambos) no hagan también un pleno.

Los deseos negativos para los 'leones' estarán en todas las plegarias heliopolitanas. A día de hoy, los de Garitano marcan la séptima plaza, con seis puntos más el 'goal-average' sobre el Betis, que se despediría de toda opción continental si los rojiblancos ganan un partido, pues ya no les podría coger. Con que sumen un único punto, los de las trece barras están ya forzados a hacer pleno.

Sin el 9/9

Para que no sea necesario ganar los tres choques que quedan sólo habría dos caminos que le llevarían a la Europa League: que el Athletic pierda los tres, con lo que al Betis le valdría con dos triunfos y un empate (7/9) o algo todavía más complejo: un triple empate a 50 unidades con el Espanyol y los rojiblancos, que metería al Betis. Para que se de, sería necesario que los vascos lo pierdan todo y los de Setién y los pericos sumen seis. En una liguilla con los duelos directos, los tres tienen 5 puntos, pero el Betis cuenta con un gol más que los vizcaínos y dos más que los de Cornellà.

El resto de triples empates no le valdrían. Con el Alavés en la terna, el premio sería para el Athletic; mientras que con la Real como tercer aspirante, sería de los donostiarras. Tampoco le valen cuádruples igualadas, que beneficiarían al Espanyol o a la Real Sociedad o el Alavés, que aún deben enfrentarse entre ellos, algo que tendrá lugar este sábado en Mendizorroza.