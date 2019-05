Joel: "No se nos puede reprochar nada"

Joel Robles reconcía que el vestuario estaba afectado por el empate cosechado en Eibar: "Fastidiados porque se ha visto a un equipo que lo ha intentado hasta el 94. Tenemos impotencia. Las hemos tenido de todos los colores. Hay que darle la enhorabuena al Eibar porque te someten hasta el límite. Mis compañeros lo han dado todo, no se les puede reprochar nada. Insistir en el trabajo para cambiar la dinámica".

El Betis está siendo castigado por los resultados: "La situación quieras que no afecta. El equipo está remando y no es fácil manejar esas situaciones. No nos queda otra que seguir trabajando para acabar de la mejor manera posible y darlo todo en cada entrenamiento y en el partido contra el Huesca".

Muchas ocasiones sin marcar: "Qué le dices hoy al Betis. Las hemos tenido, hemos jugado bien, hemos defendido bien. Una opción en el minuto 45, la saca del área, la pega cruzada... hay que ponerse el cuchillo entre los dientes porque no queda otra".