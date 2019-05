Joaquín, sobre su celebración: "Todos ganamos y todos perdemos"

"Celebré así el 2-1 por la rabia y la impotencia de que hemos hecho muchas cosas bien durante mucho tiempo, pero los resultados no nos han acompañado. Era una racha negativa importante; por eso, no entramos en los objetivos. El fútbol ha sido injusto a veces con nosotros. No es una excusa, pero hemos merecido mucho más", apuntaba Joaquín a pie de campo tras el partido.

Ya para los medios oficiales, el portuense explicó su celebración abrazando a Setién: "Todos ganamos y todos perdemos; somos un equipo y vamos todos a una, asumiendo la responsabilidad de que el último tramo no hemos sido capaces. Quique es nuestro entrenador, un profesional como la copa de un pino que nos ha dado muchas cosas desde que llegó. Ni él ni nosotros hemos hecho las cosas como nos habría gustado; a día de hoy es nuestro entrenador".



Lo Celso y el "desahogo"

Parco en palabras, Lo Celso resumía así el partido: "Creamos muchas situaciones, pero no pudimos convertirlas; al final, con el gol de Joaquín, dimos una alegría a la afición. Encontrar el gol en el último minuto es un desahogo, porque teníamos que dar la cara ante la afición y sacar los tres puntos". Ahora, el argentino aboga por quedar entre los diez primeros: "Jugamos contra el Real, un rival de mucha jerarquía, pero lucharemos".