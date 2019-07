Betis 0-1 Sheffield: Buenas sensaciones a falta de un 'killer'

El Betis 19/20 dejó detalles interesantes en el primer test del verano, en el que la anecdótica derrota ante el Sheffield United (0-1), emborronó un poco una hoja de servicio atractiva, que dejó muestras de dónde quiere llegar el nuevo entrenador y también de que para llevar a cabo sus ideas necesita a un 'killer' que transforme en gol las llegadas de peligro. Ese déficit de puntería y un error en la salida que ocasionó el tanto del triunfo inglés hicieron que el equipo verdiblanco también se reencontrase un poco con su pasado más inmediato.

De inicio, había certeza casi total de que se vería una zaga de cuatro, pues Rubi ya lo deslizó en una entrevista para los medios del club. No obstante, en un técnico que cambia tanto de dibujo (a veces incluso durante los partidos), la formación era una incógnita. El esquema, de partida, era una especie de 1-4-3-3 que mutaba en 1-4-2-3-1 cuando Camarasa o Canales se pegaban a Javi García para juntar líneas, con Tello y Joaquín en las bandas y Loren Morón en punta en detrimento de Juanmi, que no entró de inicio en un once, por lo tanto, sin caras nuevas.

Lo más parecido a un refuerzo fue el joven Calderón, titular en el flanco zurdo en una zaga con Barragán en la diestra y con Bartra y Sidnei en el eje, por delante de Joel Robles.

De entrada, se vio a un Betis que quería tener el balón sin caer en la horizontalidad. Mantenía la posesión y tocaba, pero si veía algún movimiento de ruptura, buscaba filtrar pases más verticales. Este toque de los verdiblancos dejó alguna entrada a destiempo y un conato de tangana tras una fea entrada por detrás de Billy Sharp, capitán del cuadro inglés, a Sergio Canales.

Otro detalle reseñable estuvo en los laterales, donde Rubi parece haber levantado el veto de centrar. Con Setién sólo estaba permitido si había más rematadores que zagueros rivales (es decir, casi nunca). En Faro, brilló con su precisión Barragán. La primera ocasión clara de su equipo llegó tras un centro suyo que Camarasa no pudo rematar bien y su cabezazo se fue alto.

Aún más peligrosa sería la que tuvo lugar al filo del descanso. En el 44', Bartra -el mejor, con diferencia, físicamente- avanzó con el balón en su poder, abrió para Barragán y conectó un potente cabezazo al servicio medido del carrilero. Moore se lució y un defensa del Sheffield salvó sobre la línea el posterior rechace que había cazado Loren.

En defensa, los de Rubi también demostraron haber ensayado el balón parado y el repliegue. Este último aspecto lo pusieron en práctica tras una pérdida de Calderón que los ingleses no pudieron rentar.

Joel, antes de dejar su puesto al debutante Carlos Marín, sólo intervino en dos ocasiones, para desviar a córner un disparo atrapable de Freeman y para lucirse ante una falta directa ejecutada en la frontal por O'Conell.

La reanudación trajo consigo el clásico carrusel de cambios de los 'bolos' estivales. Rubi salió con un once nuevo (sólo siguieron Barragán y Javi García, ahora de lateral zurdo y central, respectivamente) y rejuvenecido, con Carlos Marín, Emerson, Edgar, Diego Lainez, Rodri, Robert, Raúl... además de Brasanac y de Juanmi, que partió como extremo izquierdo y acabó de '9'.

En su primera acción de verdiblanco, el malagueño recibió un gran pase al hueco de Rodri y envió un pase hacia Raúl que no llegó a su destino por la intervención de un rival, que casi mete el balón en su propia portería.

El Sheffield, que también hizo ocho relevos, empezó a sobar la pelota, para enfriar el partido y frenar el desparpajo de la chavalería bética. Discutió el control de la pelota, tocó sin crear mucho peligro y logró adelantarse tras un error en la salida. A Carlos Marín se le quedó muy corto un pase, interceptado por Luuk Freeman y aprovechado por un McGoldrick que se encontró el balón solo en el área y batió con facilidad al meta del filial.

Intentó reaccionar el Betis, que rozó el empate en una triple ocasión: gran movimiento de Raúl, centro algo pasado de Emerson, misil lejano de Barragán que repele el meta inglés y nuevo intento de Juanmi que bloquea Stearman.

Todavía más cerca estuvo en una falta que Juanmi forzó en la frontal y que Lainez estrelló en el poste izquierdo.

El brasileño no paraba de percutir por su carril y, aunque le faltaba algo de precisión, puso de gol a Juanmi, que se revolvió bien pero su chut fue taponado. Aún tendría una última oportunidad, Lainez, cuyo trallazo desde fuera del área volvió a toparse con los guantes del arquero.

Buenas sensaciones, en general, que no lograron evitar que el beticismo dejara de pensa en Borja Iglesias por un momento.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis: Joel (Carlos Marín 46'); Barragán (Abreu 73'), Bartra (Edgar 46'), Sidnei (Brasanac 46') (Ismael 73'), Calderón (Emerson 46'); Javi García, Camarasa (Rodri 46'), Canales (Robert 46'), Joaquín (Lainez 46'), Tello (Juanmi 46'); y Loren Morón (Raúl 46') (Narváez 73').



Sheffield United: Moore; Kieron Freeman (Baldock 46'), Basham (Jagielka 46'), Egan (Stearman 46'), O'Conell, Bryan (Stevens 46'); Slater (Fleck 46'), Lundstram, Norwood (Duffy 46'); Clarke (McGoldrick 46') y Billy Sharp (Luuk Freeman 46').



Árbitro: Joao Bento (Portugal). Amonestó al verdiblanco Barragán.



Goles: 0-1 (63') McGoldrick.



Incidencias: Partido amistoso, el primero del Betis de Rubi en esta pretemporada, disputado en el estadio Algarve de Faro (Portugal).