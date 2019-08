Álex Moreno, sobre su salida del Rayo, Pedraza, la idea de Rubi o la afición del Betis

Tal y como le ocurrió a Alfonso Pedraza, quien será su principal competir en el lateral izquierdo del Betis, pese a que ambos también pueden actuar como extremos, Álex Moreno no ha podido evitar emocionarse, lágrimas incluidas, durante su anhelada presentación como nuevo jugador verdiblanco.



El catalán, quien ha recibido antes de comparecer ante los medios palabras de apoyo por parte de Sergio León, Alexis o Ángel Haro, ha dejado claro que su tortuosa salida del Rayo Vallecano ya es pasado y que ya sólo piensa en triunfar en el Benito Villamarín, un escenario que siempre le ha llamado la atención, especialmente.



- Ha tenido que esperar cuatro o cinco días a que el presidente del Rayo firme su salida. ¿Puede hacer un repaso de cómo ha vivido su fichaje en los últimos días?

- Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Han sido días complicados, sin duda, pero el Betis siempre ha sido mi primera opción. Lo que hemos sufrido prefiero quedármelo para mí y mi agente.... Pero ya estoy aquí y estoy feliz por vestir esta camiseta, que es lo importante.



- Llegas para competir con otro fichaje, Pedraza, que tiene unas caracteríscas similares a las suyas, además. ¿Cómo cree que van a casar?

- Será una competencia sana. Somos dos grandes jugadores, en una gran plantilla, y venimos ambos a aportar. Soy un lateral con mucha proyección, para jugar en ambas posiciones, y creo que los dos podemos aportarle cosas a Rubi y su idea de juego.



Las imágenes de la presentación de Álex Moreno



- Ha tenido ofertas de otros clubes, incluso de otras ligas, pero siempre lo tuvo claro. ¿Por qué el Betis?

- Es así. El Betis siempre me ha llamado la atención. Siempre me he fijado en este club, por la gente que había, por cómo trabaja el club... Es en club en el que quería estar. Jugué aquí el año pasado, sé lo que es jugar contra esta afición y quería vivirlo siendo del Betis. Desde que salió la opción del Betis, siempre quise venir y estoy muy contento. ¿40 partidos por temporada? Ojalá. Lo que espero es jugar muchos partidos.



- No sé si nos podría explicar sus primeras impresiones y si tiene algún objetivo personal.

- Se nota que el vestuario es muy sano. El objetivo no es otro que brindarle victorias a la afición, estar lo más arriba posible en la tabla y dar lo mejor de mí. Habrá que adaptarse a cualquier sistema. No tengo problema. Yo he jugado en muchos y me puedo adaptar a la defensa de cuatro, a la de tres como carrilero, al extremo...



- Su segundo apellido es Lopera. No sé si habrá recibido alguna guasa por ello.

- Sí, sí que la he recibido, pero a mí eso me cogió muy pequeño.





#Betis ?? Al igualque Pedraza, Álex Moreno se ha emocionado en su presentación como nuevo jugador verdiblanco pic.twitter.com/480Kef5Jxi — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) August 22, 2019