Borja Iglesias avala su dupla con Loren

Borja Iglesias es el delantero estrella del Betis. Ha sido el refuerzo más ilusionante -con permiso de Nabil Fekir-, es el hombre-gol tan añorado desde hace más de un año y en los pocos minutos que un esguince de tobillo le ha permitido jugar como verdiblanco, le han bastado unos detalles bajando balones, algún que otro desmarque y un disparo a la escuadra ante el Leganés para justificar la ilusión que su llegada ha generado. Eso sí, al 'Panda' le ha salido respondón un tal Loren Morón, quien en el mercado invernal de hace dos temporadas adelantó por la derecha a Sergio León, a Tonny Sanabria y a Rubén Castro y que, después de pasarlo muy mal el pasado curso, ha empezado como un tiro: tres goles y una asistencia en tres jornadas.

Tan inspirado está el marbellí, que Rubi no sólo le dio la titularidad el sábado para no forzar el tobillo de Borja, sino que le mantuvo en el campo cuando decidió dar entrada al gallego a falta de media hora para el final del choque. Jugaron los dos juntos, algo que agrada mucho al ex de Celta, Zaragoza y Espanyol, quien se deshizo en elogios hacia su compañero. "Es que Loren ya era muy bueno antes de que el Betis fichase a Borja Iglesias", señaló en una entrevista a 'El Transistor', de Onda Cero. "He disfrutado mucho jugando con él. Nos llevamos bien, tenemos una buena relación y yo estoy muy feliz por él, porque pasar momentos de mala racha en los que siempre recibes críticas es muy complicado y él se está reponiendo muy bien. Está aportando muchísimo", agregó.

Borja estuvo muy cerquita de poder celebrar su primer gol como bético, pero su magistral derechazo desde fuera del área fue repelido por la escuadra izquierda del portal defendido por 'Pichu' Cuéllar. "Habría sido muy bonito, pero no era necesario para ganar y estoy tranquilo. Si nos hubiese hecho falta, estaría más fastidiado" explicó antes de tranquilizar a la afición sobre su estado físico y detallar los motivos por los que salió del estadio con hielo en la articulación: "Nada, nada, es para evitar que se inflame, pero estoy bien, no tengo dolor y estoy contento".

Rubi, en sala de prensa, también fue preguntado por el buen momento del canterano y de lo que difícil que va a ser quitarle el puesto de titular mientras siga mostrando tanta efectividad. El técnico verdiblanco, que dejó abierta la posibilidad de que Borja y Loren jueguen muchos minutos juntos a lo largo del curso, elogió el rendimiento del malagueño y aseguró que está encantado con su trabajo y con lo que le da al equipo, más allá de sus goles: "Si Loren no tiene que salir de inicio, no saldrá; pero no porque marque o deje de marcar, sino sólo porque el equipo necesite una cosa u otra".

Lo cierto es que el inicio de curso del '16' está siendo espectacular. Ha intervenido directamente en cuatro de los cinco goles del equipo y suma cuatro jornadas seguidas viendo portería, contando con el tanto que marcó en el último partido de la temporada pasada ante el Real Madrid, que se une a los que ha sumado este curso contra Valladolid, Barcelona y Leganés.

Según el dato que aporta la cuenta de Twitter @BetisStats, para encontrar a un jugador del Betis que consiguiese marcar en las tres primeras citas ligueras de una temporada hay que retroceder hasta la 2000/2001, cuando lo consiguió el argentino Gastón Casas justo antes de lesionarse de gravedad. El récord heliopolitano de jornadas seguidas marcando en un mismo curso de Primera división lo comparten Simón Lecue, Poli Rincón, Alfonso Pérez, Achille Emaná y Tonny Sanabria; aunque, si se tiene en cuentan goles seguidos en partidos ligueros enlanzando dos campañas, el techo histórico lo establece Ansola, que en su día vio puerta en ocho citas seguidas.

Loren ha aplacado las críticas a base de goles y buen juego. Tanto es así, que un 87 por ciento de los votantes en una encuesta propuesta por www.estadiodeportivo.com abogan por que Rubi salga ante el Getafe, después del parón, con el marbellí y Borja Iglesias juntos en ataque; por sólo un 13 por ciento que se muestra contrario a salir de inicio con esta dupla.